PP de Almería afirma que las ayudas de la Junta a bandas de música muestran el "compromiso de Moreno con la cultura"

El parlamentario andaluz del PP por Almería Juan José Salvador, en una sesión plenaria en la Cámara autonómica. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del Partido Popular de Almería Juan José Salvador ha destacado la apuesta del Gobierno de Juanma Moreno por el patrimonio cultural andaluz, "en este caso específicamente por las bandas de música, integradas por miles de personas en la comunidad y que son una parte esencial de nuestra cultura musical".

En un comunicado, ha puesto en valor la iniciativa del PP de convocar por primera vez ayudas para que estas formaciones musicales puedan comprar instrumentos. En total, el Gobierno autonómico va a destinar 300.000 euros a esta convocatoria, y los beneficiarios recibirán una cuantía máxima de 2.500 euros.

En este sentido, el parlamentario del PP anima a los interesados a solicitar estas ayudas, cuyo plazo finaliza el próximo 22 de septiembre y que vienen a impulsar a un colectivo fundamental en la cultura andaluza, al tiempo que subraya la importancia que las bandas de música tienen en los desfiles procesionales que se celebran sobre todo en Semana Santa, "o la importante movilización que se produce cada vez que se celebran festivales, concursos o conciertos llevados a cabo por estas formaciones".

Asimismo, Salvador recuerda que todos los interesados pueden acceder a esta convocatoria a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía.

Por último, el parlamentario del PP afirma que, con esta iniciativa, el Gobierno de Moreno cumple con una demanda histórica de este colectivo que lleva a cabo una gran actividad cultural a lo largo de todo el año en nuestra comunidad y que moviliza a miles de andaluces.