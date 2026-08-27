El PP de Almería anima a "llenar las plazas de los ayuntamientos" el próximo 2 de septiembre "en defensa de Ceuta"

Vista de la costa de Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

ALMERÍA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Territorial del PP de Almería, Manuel Guzmán, ha animado a todos los almerienses a participar el próximo 2 de septiembre en las concentraciones convocadas por ayuntamientos del PP con motivo del Día de Ceuta para trasladar a sus vecinos "un mensaje claro de apoyo, solidaridad y acompañamiento ante la grave situación que atraviesa la ciudad".

En una nota, Guzmán ha destacado que estas concentraciones, que tendrán lugar a las 20,00 horas en la plaza de los ayuntamientos, permitirán que "en cada rincón de la provincia se escuche que Ceuta no está sola" así como expresar que los almerienses "quieren estar junto a los ceutíes en unos momentos especialmente difíciles".

"Sabemos lo que están viviendo, sabemos lo que están sufriendo y sabemos también la importancia que tiene este momento para Ceuta y para el conjunto de España", ha señalado.

El vicesecretario del PP almeriense ha subrayado que "la defensa de Ceuta es también la defensa de España y de Europa". En este sentido, ha reivindicado que la respuesta ante la entrada irregular de personas en Ceuta "debe ser firme y ajustada a la legalidad", con lo que ha reclamado al Gobierno de España que "utilice todos los medios a su alcance para garantizar su retorno al lugar de procedencia".

"Quienes hayan entrado ilegalmente deben regresar a su punto de origen y el Gobierno tiene que poner todos los recursos necesarios para que así sea y hacerlo cuanto antes", ha manifestado.

El vicesecretario del PP de Almería ha advertido además de que no ofrecer una respuesta "clara" ante estas situaciones puede "generar un efecto llamada" y "favorecer que en el futuro se repitan episodios similares".

Por ello, ha reclamado al Ejecutivo central una política migratoria "seria, ordenada y basada en el cumplimiento de la ley", que permita garantizar tanto la seguridad de las fronteras como la dignidad de las personas.

Guzmán ha insistido en que la convocatoria del próximo 2 de septiembre "no va de ideologías", sino "de principios y de solidaridad entre españoles". "Va de sentido común, de estar al lado de quienes lo están pasando mal y de demostrar que los ceutíes cuentan con el respaldo del resto de España", ha concluido.