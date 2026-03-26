PP Almería aprueba su Comité de Campaña para las autonómicas y centrará su estrategia en los "logros" alcanzados

Primera reunión de la Junta Directiva del PP de Almería tras la convocatoria de elecciones autonómicas. - PP DE ALMERÍA

BENAHADUX (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El Partido Popular (PP) de Almería ha celebrado en Benahadux su primera Junta Directiva tras la convocatoria de elecciones autonómicas por parte del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. En el encuentro se han definido las líneas estratégicas de la campaña centrada en "poner en valor los logros alcanzados" y se ha aprobado el Comité de Campaña Provincial, que estará coordinado por el secretario general, Francisco González Bellido.

De esta forma, el comité queda conformado por Francisco González como coordinador; Manuel Guzmán de la Roza y Almudena Morales como coordinadores adjuntos; Mercedes Caballero como gerente; Gabriel Alcoba en asesoría jurídica, y Vicente Sabio como tesorero, según ha informado el partido.

Por su parte, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que la provincia "está notando claramente" la gestión del Gobierno andaluz, señalando que municipios como Benahadux son ejemplo de "las inversiones y mejoras impulsadas en los últimos años".

En este sentido, ha avanzado que el PP afrontará los comicios con una campaña centrada en "poner en valor los logros alcanzados". Fernández-Pacheco ha insistido en que el PP desarrollará una campaña "en positivo", basada en explicar la gestión realizada en los 103 municipios de la provincia. "No vamos a caer en la mentira ni en los bulos, sino en contar lo que se ha hecho y lo que queda por hacer", ha afirmado.

Además, ha señalado que, aunque el programa electoral "aún no está cerrado", Almería seguirá siendo una "prioridad" con proyectos como el plan de choque para el Hospital de La Inmaculada, la apertura del hospital de Roquetas, la finalización de centros educativos y nuevas inversiones en materia hídrica.

Por su parte, el presidente del Consejo de Alcaldes del PP de Andalucía, José María Bellido, ha destacado que el partido "ya está plenamente movilizado" de cara a la cita electoral del próximo 17 de mayo, en la que los cargos municipales tendrán "un papel protagonista". En su intervención ante los medios ha defendido que "la combinación de un gobierno autonómico fuerte y alcaldes implicados ha permitido avances significativos en Andalucía".

El dirigente popular ha advertido de que las próximas semanas "serán decisivas", planteando las elecciones como "una disyuntiva entre continuar con el crecimiento o entrar en una etapa de inestabilidad". "Nos jugamos seguir avanzando juntos o retroceder", ha señalado.

Por último, la alcaldesa de Benahadux, Noelia Damián, ha agradecido la elección de su municipio como sede del encuentro y ha defendido que la gestión de Moreno ha impulsado el crecimiento local, mostrando su confianza en que los vecinos respalden nuevamente al PP y a Moreno en las próximas elecciones.