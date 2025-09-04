El PP de Almería arranca el curso político con "los deberes hechos" y hace un llamamiento a "trabajar sin descanso"

HUÉRCAL DE ALMERÍA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El PP de Almería ha dado este jueves el pistoletazo de salida al nuevo curso político con la celebración de su Junta Directiva Provincial en Huércal de Almería. El encuentro marca el inicio de un año electoral que la dirección provincial afronta, según sus palabras, con "los deberes hechos" y con el compromiso de "seguir trabajando sin descanso" para mantener el impulso político e institucional tanto en Andalucía como a nivel nacional.

El presidente provincial del PP, Javier A. García, ha instado a alcaldes, portavoces y demás responsables del partido a mantener una "máxima movilización" durante los próximos meses, que considera "clave" en el calendario político. Además, García ha subrayado el objetivo prioritario de consolidar el liderazgo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para evitar que "se frenen los proyectos en marcha en la provincia de Almería". Asimismo, ha manifestado su deseo de que, en caso de convocarse elecciones generales, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se convierta en "el próximo presidente de todos los españoles".

El portavoz del PP ha asegurado que el partido "está preparado para cualquier acontecimiento y para volver a ser la fuerza política en la que más confíen los almerienses para defender sus intereses". Asimismo, ha solicitado un "esfuerzo" a los militantes, instándoles a "salir a la calle para dialogar con los vecinos, escuchar sus problemas, inquietudes e ilusiones, y demostrar el orgullo de ser almerienses". En sus palabras, "nada de lo conseguido en la provincia ha sido un regalo, sino fruto de mucho trabajo y esfuerzo".

En su intervención, el presidente provincial se ha referido a la secretaria general de los socialistas en Andalucía, María Jesús Montero, de la que ha subrayado que "solo se siente bien en el barro y en la confrontación, frente a un Gobierno de Juanma Moreno que representa la moderación, el consenso y el diálogo".

"EL PSOE CHAPOTEA EN BARRO"

"Mientras el PSOE chapotea en el barro, el PP gestiona", ha destacado, toda vez que ha valorado al partido como "alternativa de gobierno donde no gobernamos y por eso el PP de Almería es un partido fuerte, unido, es el partido que más aporta para que Moreno sea presidente de la Junta y el que más va a aportar para que Núñez Feijóo llegue a la presidencia del Gobierno de España".

Respecto a Vox, García ha hecho hincapié en que sus dirigentes "son especialistas en señalar permanentemente el problema, pero no solucionarlo", mientras que "en el PP gobernamos y gestionamos para mejorar la calidad de vida de todos los almerienses".

En este contexto, García ha hecho una mención a la visita a Almería de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un día "catastrófico" para la provincia, con la muerte de siete inmigrantes en el mar cuando intentaban llegar a las costas almerienses en patera.

"EL MEDITERRÁNEO ES UN TRÁNSITO DE ATAÚDES FLOTANTES"

Al hilo de lo anterior, el popular le ha exigido a la ministra que "en lugar de culpar al PP y al cambio climático de que el Mediterráneo se haya convertido en un tránsito de ataúdes flotantes, asuma sus responsabilidades, entre ellas el control de las fronteras".

"No hay nada más irresponsable que, frente al drama humanitario que se está viviendo con muertos y desaparecidos en estas costas todas las semanas", ha lamentado, al tiempo que ha criticado al Gobierno central por seguir "alimentando el efecto llamada, dejando desprotegidas las fronteras que otros aprovechan para hacer negocios millonarios con la vida de miles de personas".

Además, el presidente del PP ha asegurado que es "preocupante" que el Gobierno de España se dedique a "perseguir a los ricos en España, pero no a los que se forran jugando con las vidas humanas". "¿A qué espera el Gobierno para actuar?" se ha preguntado, para luego recordarle a la ministra que "las políticas de fronteras son competencia del Gobierno de España y no puede ser que el ejecutivo de la nación se dedique a perseguir a las personas que tienen mucho capital en este país y no a los que se están forrando a costa de la vida de seres humanos".

García ha calificado de "nefasta" la política migratoria del Gobierno de Sánchez y ha destacado que "la inmigración legal en la provincia es un valor añadido", añadiendo que el PP apoya que "los inmigrantes lleguen a estas tierras en condiciones dignas, no en un ataúd flotante, sino por vía aérea o marítima".

Por su parte, el secretario general del PP, Ramón Fernández-Pacheco ha pedido a todos los miembros de la Junta Directiva un "gran esfuerzo en los meses que están por venir" porque, según ha explicado, "es la primera vez que el PP defiende una mayoría absoluta, somos el rival a batir, y nuestra tarea es la de defender la gestión que se ha hecho al frente del Gobierno Andaluz".

"LA ELECCIONES SE CELEBRARÁN CUANDO MEJOR LE VENGA A SÁNCHEZ"

Fernández-Pacheco ha subrayado que "mientras las elecciones andaluzas se celebrarán cuando mejor le venga a los andaluces, las nacionales serán cuando mejor le venga a Sánchez" por eso ha insistido en que "nos vamos a centrar en trabajar por la gente a la que nos debemos, por Almería y por Andalucía".

Por otro lado, se ha referido a la "crisis institucional que atraviesa España" y ha afirmado que "el ruido que tanto interesa al PSOE solo beneficia a ese partido y a Vox", toda vez que ha añadido que "no es lo que la ciudadanía quiere, porque por primera vez en nuestra historia la sociedad es mucho más templada, moderada y educada que sus representantes políticos, y ese es un drama al que nos ha llevado Sánchez, algo que no podemos permitir que ocurra en Almería".

Respecto a Andalucía, ha destacado que la comunidad "ha despertado a lo grande, con cifras récord de afiliados a la Seguridad Social y el mayor crecimiento en producción industrial". "Además, cuenta con más médicos, enfermeras, profesores, jóvenes titulados, mayor gasto sanitario por habitante y empleo en niveles históricos, todo ello bajo el liderazgo de un presidente que cumple su palabra".

Fernández-Pacheco ha concluido su intervención destacando que "hay más ganas y energía que nunca", y ha afirmado que el PP estará preparado para que, cuando se celebren las próximas elecciones, "vuelva a ser el baluarte que garantice la continuidad de Moreno al frente de la Junta".

"PARA EL PSOE ANDALUCÍA ES UN GRANERO DE VOTOS"

En este sentido, ha criticado la actitud del Gobierno central, asegurando que "a Montero no le preocupa Andalucía en absoluto", y ha acusado al PSOE andaluz de tratar a la comunidad "únicamente como un granero de votos". Según ha indicado, "su estrategia se basa en colocar trampas al PP, en las que esperan que caigamos en beneficio suyo y de VOX. Por eso, debemos actuar con inteligencia para no hacerlo".

Por otro lado, se ha referido a la condonación de deuda pactada por el Gobierno con los partidos independentistas y ha subrayado que "solo beneficia a Cataluña y al PSOE", ya que, según ha dicho, "Andalucía no tiene un problema de deuda". "Andalucía ha cumplido con las reglas fiscales, ha hecho sus deberes, ha aprobado presupuestos ajustados y ha respetado los límites de gasto", ha afirmado.

Además, ha recordado que "Andalucía sufre un déficit estructural de financiación superior a los 1.500 millones de euros anuales". En este contexto, ha criticado lo que considera un trato "desigual" por parte del Gobierno: "La fórmula es perfecta para ellos: a una comunidad con la mayor deuda de España y bien financiada se le concede una financiación aún más favorable y se le condona la deuda, mientras que a Andalucía, que está infrafinanciada, se le pide que entre en ese juego que propone Montero solo porque interesa a los independentistas y a Sánchez", ha concluido.