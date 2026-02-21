El PP de Almería defiende en el Parlamento la apuesta "firme e irrenunciable" de Moreno por la investigación

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Ángeles Martínez, ha defendido en el Parlamento de Andalucía la apuesta "firme e irrenunciable" del Gobierno de Juanma Moreno por la investigación, la ciencia y la innovación como pilares esenciales para el desarrollo y el liderazgo de la comunidad.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, durante su intervención en sede parlamentaria, Martínez ha afirmado que "el futuro y el desarrollo de Andalucía está estrechamente relacionado con la investigación, la ciencia y la innovación", y ha subrayado que la apuesta del Ejecutivo andaluz del PP "es un compromiso irrenunciable con todos los andaluces".

"Defendemos una Andalucía líder frente a una Andalucía apoyada en las ayudas y en el subsidio, ha agregado, al tiempo que ha añadido que "invertir en investigación no es un gasto, es utilizar el dinero de todos los andaluces para transformarlo en prosperidad compartida y en un bien común".

En contraste, la parlamentaria popular ha diferenciado el modelo andaluz del que representa el Gobierno de Sánchez. "Lo que sí es un gasto y una carga es utilizar el dinero destinado a investigación para hacer estudios sociológicos a medida de algún partido político. Vemos que el CIS ya no publica encuestas, sino deseos", ha manifestado.

En esta línea, ha apuntado que "se publican encuestas para subirle la moral al jefe que lleva 27 elecciones consecutivas perdidas. Va a resultar que el CIS se va a convertir en uno de los libros de autoayuda más caros de la historia, y esto podría resultar gracioso si no nos costara a los españoles 16 millones de euros al año".

Frente a ello, Martínez ha destacado que en Andalucía "se invierte en investigación, en apoyar a quienes curan, innovan, generan empleo y posicionan a nuestra tierra en el mapa del conocimiento, y se hace con una visión amplia y estratégica".

La parlamentaria ha resaltado que esa estrategia comienza desde la base, "ayudando a los niños a despertar la curiosidad por la ciencia, impulsando a mujeres y niñas para que participen en proyectos de investigación y se incorporen a carreras STEM". En este sentido, ha subrayado que en los últimos años ha aumentado un 35 por ciento la presencia femenina en los grupos de investigación en Andalucía.

Al hilo, Martínez ha destacado por último el apoyo que desde el Gobierno de Moreno se da a la investigación en uno de los sectores estratégicos de nuestra provincia como es la agricultura. Un "ejemplo claro" de este compromiso es la futura instalación de la Academia Andaluza de Agricultura en el PITA. A ello, ha sumado además el respaldo al conocimiento aplicado al empleo y la aprobación de normas como la Ley Universitaria para Andalucía, "orientada a ofrecer estabilidad a los investigadores e impulsar la excelencia científica".