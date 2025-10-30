El PP de Almería defiende el Plan Nacional de Inmigración de Feijóo y afea a PSOE y Vox su bloqueo

La diputada nacional por el PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa, acompañada por Ana Martínez Labella, la senadora Carmen Belén López y el portavoz del PP de Almería, Carlos Sánchez. - PP

ALMERÍA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional por el PP de Almería Maribel Sánchez Torregrosa ha defendido el Plan de Inmigración presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha criticado la "pinza PSOE-Vox" que se ha producido esta semana en el Congreso de los Diputados "para impedir la aprobación de varios puntos clave del Plan del PP en esta materia".

Según ha reprochado Sánchez Torregrosa en un comunicado, "PSOE y Vox han impedido con su voto que se inicie un sistema de visados que vincule la inmigración al mercado laboral; que las expulsiones sean regla general en caso de cometer delitos graves o reincidencia dolosa; la revisión del sistema de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para vincularlo a la búsqueda activa de empleo; revisar los controles antifraude y exigir la ausencia de antecedentes penales".

"Se trata de medidas con las que cualquier español o inmigrante regularizado en nuestro país estarían de acuerdo, sin embargo, PSOE y Vox han hecho pinza negando ambos su voto a favor de estas medidas que ponen orden al descontrol migratorio, retroalimentándose ambos con el único objetivo de descalificar y destruir al PP", ha criticado.

La diputada 'popular' ha insistido en la "inacción" del Gobierno de España en materia migratoria y le ha acusado de "mirar para otro lado haciendo que las mafias campen a sus anchas como se puede ver todos los días en las costas almerienses".

Sánchez Torregrosa ha señalado que, "de toda la península ibérica, Almería es la provincia donde más ha subido la inmigración irregular en lo que llevamos de año, más de un 20 por ciento con respeto a 2024".

Además, ha indicado que "según el informe de la organización Caminando Fronteras, sólo en 2024 han muerto más de 10.000 personas migrantes intentando llegar a las costas españolas". "Es cruel e inhumano que miles de personas pierdan la vida en el mar por el efecto llamada que provoca la irresponsabilidad del Gobierno de Sánchez", ha manifestado.

Por otra parte, ha reprochado la "hipocresía" de Vox y le ha acusado de "defender una cosa en la calle y votar en contra de ello en el Congreso, como es exigir que las personas que quieran venir a trabajar a nuestro país no tengan antecedentes penales o expulsar a aquellos que cometan delitos graves o reincidencia dolosa". "A Vox no le interesa trabajar en resolver el problema de la inmigración irregular, se les caería su discurso", ha advertido.

Sánchez Torregrosa ha incidido en que "el PP se desmarca tanto de la propuesta del Gobierno con su efecto llamada irresponsable que juega con la vida de miles de personas, como de la de Vox que criminaliza y estigmatiza al extranjero solo por el hecho de serlo, y aboga por el Plan de Inmigración de Feijóo", que ha definido como "real, humano, serio, sensato y constitucional, que protege las fronteras y defiende la integración garantizando el orden y la legalidad".

"Quien venga a aportar, sumar, respetar nuestras normas, nuestros valores y a trabajar será bienvenido y quien venga a delinquir será expulsado. En España y en Almería convivimos con la inmigración y la necesitamos, pero no queremos que sea a cualquier precio, queremos que los inmigrantes que vengan a nuestro país tengan los mismos derechos y obligaciones que los españoles y para ello, el empleo tiene que ser la puerta de entrada porque es la mejor garantía de integración", ha destacado.

La diputada ha desgranado algunas de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Inmigración como "centralizar las competencias de inmigración en una única autoridad frente a los cinco ministerios actuales; elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional para la adquisición de la nacionalidad española; proteger las fronteras; y defender la igualdad de derechos pero también la igualdad de deberes".

Asimismo, ha destacado que el IMV esté ligado a la búsqueda activa de empleo, "porque no puede haber subsidios permanentes sin voluntad de trabajar".