El PP de Almería destaca que Andalucía es "más igualitaria" gracias a políticas de Juanma Moreno

La secretaria de Igualdad del PP de Almería, María Luisa Cruz. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PP de Almería, María Luisa Cruz, ha destacado que gracias a las políticas impulsadas por el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno "Andalucía es hoy una comunidad más igualitaria", con avances que reflejan una "evolución positiva hacia la igualdad real" entre mujeres y hombres.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, Cruz ha señalado que, aunque todavía queda camino por recorrer, los datos "evidencian" que Andalucía avanza en esta materia. "Hoy hay menos paro femenino y más mujeres trabajando que hace unos años. Estamos viendo cómo cada vez más mujeres lideran empresas, investigan, emprenden o acceden a sectores donde antes tenían menos presencia", ha explicado.

En este sentido, ha precisado que Andalucía es la segunda comunidad autónoma donde más ha descendido el paro femenino desde 2018, mientras que el número de mujeres ocupadas supera el millón y medio, más de 315.000 más que hace siete años. Además, la brecha salarial se ha reducido en 8,3 puntos entre 2018 y 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Asimismo, Cruz también ha destacado el crecimiento de mujeres en puestos directivos y en el ámbito empresarial. Según el informe 'Women in Business 2026', Andalucía es la segunda comunidad con mayor presencia femenina en puestos de alta dirección en medianas empresas. A ello se suma el incremento de mujeres empresarias, que ya rozan las 200.000, y el aumento del trabajo autónomo femenino, que ha crecido más de un 20 por ciento desde 2018.

Además, ha subrayado el avance de las mujeres en ámbitos como la investigación, donde ya hay cerca de 8.500 investigadoras y los grupos liderados por mujeres han aumentado más de un 34 por ciento desde 2018. También ha destacado el crecimiento del empleo industrial femenino, que ha aumentado un 60 por ciento en los últimos años, así como la mayor presencia de mujeres en sectores como la agricultura, la ganadería o la pesca.

"Cuando avanzan las mujeres avanza Andalucía", ha afirmado María Luisa Cruz, quien ha subrayado que la igualdad de género es una "prioridad transversal" en la acción del Gobierno andaluz.

"El Gobierno de Juanma Moreno trabaja para que la igualdad real y efectiva no sea una utopía y para que la conciliación de la vida laboral, personal y familiar forme parte de la cultura de nuestra sociedad", ha añadido.

Por último, la secretaria de Igualdad del PP de Almería ha concretado que el Ejecutivo andaluz ha impulsado medidas "para fomentar la conciliación y la corresponsabilidad, mejorar los servicios de atención a las mujeres y reforzar el teléfono de atención 900 200 999".

Además, se han puesto en marcha programas de inserción laboral para mujeres víctimas de violencia de género, iniciativas de formación en igualdad y proyectos "para favorecer el empleo femenino y el emprendimiento".