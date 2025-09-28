PP de Almería destaca que Roquetas tendrá "un puerto moderno" tras "colaboración" entre Junta y Ayuntamiento

El parlamentario autonómico por Almería del PP Juan José Salvador, en una imagen en el puerto de Roquetas de Mar. - PP DE ALMERÍA

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico por Almería del Partido Popular Juan José Salvador ha subrayado este domingo la apuesta del Gobierno que preside Juanma Moren por el puerto de Roquetas de Mar tras esgrimir una inversión superior a los tres millones de euros, por lo que ha destacado que "los roqueteros cuenten con un puerto pesquero y deportivo totalmente remodelado, moderno y funcional".

Salvador ha señalado en una nota que esta intervención ha sido posible "gracias al diálogo permanente" entre el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, gobernado por Gabriel Amat, y el Gobierno de Juanma Moreno, del que ha destacado que "escucha las demandas del municipio" y apuesta por actuaciones como la del puerto, que ha descrito como "una infraestructura clave" para el desarrollo de la localidad.

"No siempre ha sido así", ha sostenido el parlamentario del PP, quien ha recordado que "durante años Roquetas de Mar ha sufrido el castigo permanente de los Gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía, simplemente por tener un alcalde del Partido Popular".

Juan José Salvador ha afirmado que "con el Gobierno de Juanma Moreno Roquetas va a seguir avanzando como ha hecho en los últimos años gracias al trabajo diario de Gabriel Amat y al compromiso cumplido del presidente de la Junta que ha ejecutado reivindicaciones históricas de la localidad que los socialistas tenían metidas en un cajón".

Respecto al puerto roquetero, el parlamentario del PP ha explicado que "además de la modernización de la lonja, que ya es una realidad, se van a llevar a cabo la mejora de los locales comerciales y los accesos peatonales".

Ha destacado que a esto se suma también las obras de remodelación de los ocho pantalanes de la dársena deportiva y la construcción de un nuevo foso de varadero.

"Desde la llegada de Juanma Moreno a la Junta de Andalucía los puertos han sido estratégicos para el PP y una muestra de este compromiso son las obras que harán que tras años de abandono con el PSOE, los roqueteros por fin puedan disfrutar del puerto que se merecen", ha remachado su reflexión Juan José Salvador.