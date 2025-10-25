PP de Almería exige a Gobierno un plan nacional de conservación viaria "ante grave deterioro del estado de carreteras"

ALMERÍA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de Almería Ana Martínez Labella ha señalado este sábado que el grupo parlamentario 'popular' en el Congreso ha registrado una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que "elabore, en un plazo máximo de seis meses, un plan nacional de conservación viaria, en colaboración con todas las administración públicas competentes, dado el grave deterioro del estado de las carreteras en España".

En concreto, en la provincia de Almería, la diputada nacional ha criticado "la situación en la que se encuentra la autovía del Mediterráneo en el tramo comprendido entre Níjar y Huércal-Overa, con importantes baches y con el firme en un estado pésimo, lo que pone en peligro la seguridad de los conductores que circulan por esta vía".

"Se trata de una vía que nos conecta con Murcia y que soporta una gran cantidad de tráfico diariamente, no solo de vehículos de particulares, sino también de camiones que circulan por ella para llevar a Europa nuestras frutas y hortalizas", ha señalado en un comunicado, al tiempo que ha exigido al Gobierno "que cuanto antes actúe y solvente el mal estado de una carretera".

Martínez Labella también ha criticado "la falta de acción del Gobierno de España en el ámbito de la conservación y mantenimiento de la red viaria" y ha señalado que "en los dos últimos años el número de kilómetros con deterioros muy graves se ha triplicado en nuestro país pasando de los 13.000 kilómetros en 2022, a los 34.000 en 2025".

La diputada del PP ha incidido en que, "pese a que este deterioro de las carreteras es algo que sufren todos conductores y que pone en riesgo su seguridad", el Gobierno "no cumple con los compromisos adquiridos en la Estrategia de Seguridad Vial 2030, entre los que se encontraba un Plan de Actuaciones 2024-2025 que no se está implementando con el rigor y la eficacia necesarios para frenar el deterioro de la red ni garantizar el cumplimiento de los objetivos europeos y nacionales en seguridad", ha concluido.