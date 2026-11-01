El PP de Almería exige a Sánchez explicaciones sobre la seguridad ferroviaria y transparencia sobre los fondos europeos

La candidata número uno del Partido Popular de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo - PP ALMERÍA

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata número uno del Partido Popular de Almería al Congreso de los Diputados, Carmen Crespo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "dé explicaciones y asuma responsabilidades por la situación de la red ferroviaria y el trágico accidente ocurrido esta semana en Urda (Toledo)".

Durante su visita a ExpoBerja, acompañada por el alcalde de la localidad, José Carlos Lupión, y por el presidente del Consejo de Alcaldes del PP y delegado del Gobierno andaluz en Almería, Francisco Góngora, Crespo ha reclamado transparencia sobre las inversiones realizadas, el mantenimiento de las infraestructuras y el destino de los fondos europeos, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

La candidata popular ha comenzado su intervención trasladando su solidaridad y apoyo a las víctimas de la tragedia ferroviaria, a sus familias y, especialmente, a quienes continúan buscando a sus seres queridos. En su intervención ha pedido explicaciones sobre qué ha ocurrido con los 5.974 millones de euros de fondos europeos destinados a Adif para impulsar la alta velocidad, renovar vías y actualizar los sistemas de seguridad y se ha referido especialmente a la línea Madrid-Sevilla que ha calificado de "obsoleta".

"La falta de inversión y mantenimiento es tan real que los propios técnicos aseguran que el tráfico ferroviario se ha incrementado un 85% frente a una inversión de mantenimiento irrisoria del 2,6%", ha señalado.

Carmen Crespo ha reclamado información detallada sobre los más de 110 millones de euros destinados a esta renovación, los trabajos que se habían completado antes del accidente de Adamuz y los motivos por los que el sistema Ertms no estaba operativo en el plazo previsto.

Asimismo, ha aludido a los datos de inversión en mantenimiento ferroviario y ha señalado que, según las cifras de la Comisión Europea correspondientes a 2022, España destinó 95 euros por kilómetro de red a mantenimiento, renovación y mejora de sus infraestructuras, frente a los 191 euros de media europea.

Para Crespo, estas cifras justifican que se revise el estado real de la red y se conozca si los recursos disponibles están llegando a las necesidades de conservación y seguridad. "Pedro Sánchez tiene que dar explicaciones y asumir las responsabilidades que correspondan", ha afirmado.

En este contexto, ha presentado algunas de las actuaciones que el PP considera prioritarias para recuperar la seguridad y la confianza en el ferrocarril: una investigación urgente y rigurosa de lo ocurrido en Urda; una atención especial a la conexión ferroviaria entre Andalucía y Madrid; el refuerzo de las áreas de seguridad de Adif y Renfe; una revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria española; y un plan de emergencia que sitúe la seguridad, la conservación y el mantenimiento en el centro de las prioridades.

Además, Crespo ha aprovechado su visita a ExpoBerja para felicitar al alcalde de la localidad, José Carlos Lupión, por la organización de esta nueva edición de una feria que se ha consolidado como una cita de referencia en la comarca de La Alpujarra y en el conjunto de la provincia.

Ante los medios, la candidata del PP ha destacado el "papel fundamental que desempeñan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas en la economía de los municipios". En este sentido, Crespo ha defendido las medidas incluidas en el Contrato por España del Partido Popular para aliviar la carga fiscal y administrativa de autónomos y pymes.

Entre las propuestas ha destacado la exención del IVA para los trabajadores por cuenta propia que facturen menos de 85.000 euros anuales, una medida que beneficiaría a 1,4 millones de autónomos.

También ha explicado que el PP plantea una tarifa cero durante dos años para los nuevos autónomos menores de 35 años, reducir de cuatro a dos las declaraciones fiscales, revisar las subidas de impuestos aprobadas por el Gobierno y rebajar el IRPF, teniendo en cuenta el efecto de la inflación sobre las rentas. El paquete de medidas contempla, además, un IVA del 0% para los alimentos esenciales, una reducción del 10% del IVA de la luz y el gas y la exención de cotizaciones durante un año para los autónomos que contraten a su primer trabajador.

La candidata ha concluido defendiendo una política económica que dé más libertad a los autónomos, reduzca su carga fiscal y facilite la creación de empleo.