PP de Almería pide la "máxima implicación" al comité de campaña para llevar su mensaje de "moderación" al electorado

Reunión del comité de campaña del PP de Almería. - PP

ALMERÍA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Almería y coordinador de campaña para las elecciones autonómicas del 17 de mayo, Francisco González Bellido, ha pedido este lunes la "máxima implicación" del comité de campaña durante las próximas semanas para trasladar al electorado el mensaje "moderado y sereno" de Juanma Moreno a "todos los rincones de Almería".

"La provincia de Almería se juega mucho", ha advertido González Bellido durante la reunión del comité, en la que ha apelado a no dar "ni un paso atrás tras el impulso logrado en los últimos años" en los que la formación, con mayoría absoluta en el Gobierno andaluz, consiguió hacerse con seis de los 12 escaños por la circunscripción almeriense al cosechar el 45,53 por ciento de los apoyos.

Según informa el PP en una nota, en la primera reunión del comité de campaña se ha definido la hoja de ruta y las principales claves para los próximos 49 días en los que la formación encarará una campaña "en positivo" y "centrada en poner en valor la gestión del Gobierno andaluz".

En este sentido, los 'populares' van a reforzar el "contacto directo" con los ciudadanos, a los que se va a trasladar la imagen de Moreno y "su apuesta por la convivencia", que ha permitido "elevar la autoestima y el orgullo de ser andaluces".

Desde el PP prevén una campaña "cercana, a pie de calle", la cual estará "basada en escuchar a los vecinos, recoger sus propuestas e ilusionar a los almerienses" bajo el concepto de que el PP es el partido que "mejor representa los intereses de la provincia y de sus 103 municipios".

"Estoy convencido de que en Almería y en Andalucía hay una mayoría social que quiere concordia, estabilidad y progreso. Eso es lo que nos jugamos el próximo 17 de mayo: seguir avanzando con políticas útiles que funcionan o retroceder al pasado en el que Andalucía estaba en el vagón de cola", ha afirmado González Bellido.

Para el coordinador de campaña, el PP es "el único partido que conoce los problemas reales de los almerienses y que ofrece soluciones eficaces, gracias a un Gobierno que escucha, cumple y actúa".

"El Gobierno de Juanma Moreno gobierna para todos, desde el interés general, y huye del ruido y la confrontación. Hoy Andalucía es sinónimo de progreso y ha consolidado un modelo basado en la moderación y la serenidad", ha añadido.

