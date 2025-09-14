El PP de Almería pide una "mayor implicación" por parte del Estado ante los casos de violencia de género

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Ana Martínez Labella, ha lamentado este domingo que el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas "siga incrementándose" en España, hasta situarse en 27 en lo que llevamos de año, y ha pedido "mayor implicación" del Estado en esta lucha, así como de toda la sociedad.

En una nota de prensa, Martínez Labella ha apuntado que ya son ocho las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía, una de ellas en la provincia de Almería que murió asesinada el pasado 27 de junio. Según ha informado, en el año 2024, la cifra de víctimas ascendió hasta diez mujeres, y desde que hay estadísticas en el año 2003, 275 mujeres han muerto a manos de su pareja o ex pareja en Andalucía y 1.321 en España.

Ante esta situación, la diputada del PP ha pedido al Gobierno de Sánchez mayor implicación porque, según ha subrayado, "la lucha contra la violencia de género debe ser una lucha de Estado". En este sentido ha afirmado que hay administraciones como la Junta de Andalucía que ha reclamado "mayor unidad y coordinación entre las Administraciones públicas y agentes implicados" con el fin de "poner freno a esta lacra".

Por otra parte, Martínez Labella ha hecho un llamamiento a los almerienses para que ante la más mínima sospecha de maltrato denuncien la situación. "Solo en el caso de denunciar las mujeres víctimas de violencia de género pueden recibir la ayuda de servicios especializados y la protección necesaria por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por eso es tan importante que la ciudadanía no mire hacia otro lado y denuncie cualquier situación de violencia hacia las mujeres", ha insistido.

Por último, se ha referido a los menores que han muerto por violencia vicaria en España, tres en 2025, y 65 desde 2013 de los que once vivían en Andalucía, y ha mostrado su total repulsa "por unos asesinatos que lo único que buscaban era causar el mayor daño posible a la madre".