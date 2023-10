El PP almeriense insta al Gobierno a firmar el convenio para prolongar el Programa de Vacaciones de la Tercera Edad

ALMERÍA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Almería elevará este lunes al Pleno de la Corporación una moción instando al Gobierno la suscripción "inmediata y urgente" de un convenio marco de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), que a posteriori posibilite dar continuidad al Programa de Vacaciones de la Tercera Edad 2023/2024, evitando así perjuicios al colectivo de las personas mayores y usuarios residentes en el municipio de Almería.

Los populares han recordado a través de una nota de prensa como desde 1990, con carácter ininterrumpido, el Ayuntamiento de Almería ha venido colaborando con el Imserso, integrado dentro del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, en el programa que anualmente se diseñaba para las vacaciones de la tercera edad del municipio capitalino, todo ello en virtud del convenio suscrito el 20 de junio de dicho año.

En todos esos años, recoge la moción el Grupo Popular, el Ayuntamiento se ha venido comprometiendo económicamente, mediante aplicaciones presupuestarias, al objeto de beneficiar a los mayores del término municipal, "aportación que ha supuesto en esos años una disminución sobre los precios establecidos por el Imserso para los usuarios del programa", ha explicado la portavoz del Grupo Municipal Popular, Ana Martínez Labella.

Una dinámica interrumpida inevitablemente por la irrupción de la pandemia que, sin embargo, no se ha recuperado y continúa paralizada. Expone Martínez Labella, como así se recoge en la moción, que "la razón actual de esa suspensión no es otra que, vencido el convenio de 1990, en virtud e la Ley 40/2025 de 1 de octubre, la administración central, esto es el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, perteneciente al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, no ha sido suficientemente ágil para tramitar un nuevo convenio que se adapte a la mencionada norma y ampare al Ayuntamiento para seguir colaborando en ese extremo".

En este sentido recuerda el Grupo Municipal Popular como desde el consistorio se ha trasladado, en reiteradas ocasiones, la solicitud de un nuevo convenio, actualizado, que pueda dar cobertura a los procedimientos iniciados del programa de vacaciones para la tercera edad en Almería.

Desde que en julio de 2022 se contestara, por parte del Ministerio de Derechos Sociales-Instituto de Mayores y Servicios Sociales, el escrito municipal informando de la firma de un nuevo convenio, no se ha tenido noticia alguna de esta cuestión, denuncian los populares, recogiendo en su moción que "en el último trimestre del año pasado, el Ayuntamiento de Almería se vio obligado a desvincularse del programa y a renunciar, por causas ajenas a la voluntad municipal, a la ejecución de la aplicación presupuestaria consignada a tal efecto".

"300 personas y 118 interesados en lista de espera dejaron de beneficiarse de las ayudas que su Ayuntamiento disponía para el programa de turismo social. Y a día de hoy seguimos sin tener noticias al respecto por lo que, para este año 2023, los mayores de Almería tampoco podrán acogerse y la consignación presupuestaria quedará sin ejecutar".