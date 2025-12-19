El PP de Berja (Almería) valora el trabajo del partido para "impulsar proyectos y mejoras en el municipio"

Cena de familia del PP de Berja (Almería) - PP

BERJA (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

Militantes y simpatizantes del Partido Popular en Berja (Almería) han celebrado en la noche de este viernes una cena de Navidad con la presencia de la eurodiputada, Carmen Crespo, la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez, los diputados provinciales Ángel Escobar y María Luisa Cruz, y el alcalde de la localidad, José Carlos Lupión, así como miembros del equipo de gobierno.

Según ha enmarcado el partido en una nota, el encuentro ha sido también una "oportunidad para mirar al futuro con optimismo y reafirmar el compromiso del PP con la gestión municipal y el progreso de Berja". Además el alcalde ha hecho un balance "positivo del año político y de la gestión municipal, y se ha puesto de relieve el trabajo desarrollado por el Partido Popular en las distintas administraciones para impulsar proyectos y mejoras en el municipio".

La cena navideña del PP de Berja se ha consolidado, según la formación, "como una cita anual de convivencia y encuentro entre afiliados y cargos públicos, reforzando el vínculo entre el partido y la sociedad virgitana". El acto ha concluido con un ambiente de "cordialidad y compañerismo", en el que los asistentes han compartido "impresiones y buenos deseos de cara al próximo año".