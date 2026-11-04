El PP critica los "retrasos" en el AVE en Almería y asegura que va a "acelerar" la obra si llega al gobierno

Archivo - Un tramo del AVE entre Almería y Murcia. - ADIF - Archivo

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los miembros de la candidatura del PP de Almería al Congreso y el Senado en las elecciones del próximo 29 de noviembre han señalado este miércoles los "retrasos" que ha sufrido la obra para la llegada de la Alta Velocidad a Almería bajo el gobierno socialista y se ha comprometido a "acelerar" los trabajos si llega al Gobierno.

La cabeza de lista al Congreso de los 'populares' almerienses, Carmen Crespo, ha apuntado la "tardía" ejecución de los trabajos puesto que, conforme a los últimos plazos, el AVE con Murcia "iba para 2026" y ahora "la fecha que están poniendo es 2030".

En este sentido, el candidato Rafael Hernando ha abundado en la que considera una de las "grandes asignaturas pendientes" de Almería, con unas obras que se iniciaron en la provincia en 2009. "Cuando en 2018 abandonamos el Gobierno por la moción de censura al señor Sánchez, la previsión de culminar esta obra era precisamente 2023", ha apuntado Hernando.

Así, ha criticado los cambios de fechas que se han producido posteriormente para situar el fin de la obra en 2026. "Desgraciadamente, hoy podemos constatar que eso no va a ser posible, que estamos hablando del año 29 o del año 30", ha apuntado Hernando, quien ha vinculado estos retrasos a la falta de presupuestos generales del Estado en la mayor parte de la última legislatura.

Crespo también ha aludido a esta "falta de inversiones", ya que, según sus cálculos, "han bajado en un 38 por ciento" en la provincia con "déficits importantes" también en carreteras. "Todos sabemos cómo está la situación de la A-7 en el Levante o la salida y entrada en el Poniente almeriense con la A-7, que adolecen de muchísima inversión", ha añadido.

Para la dirigente 'popular', el Gobierno no ha sabido aprovechar la llegada de fondos europeos, con "1.200 millones de euros se han quedado sin ejecutar en el Ministerio de Transportes", lo que también ha resentido las comunicaciones ferroviarias con Sevilla o con Madrid mediante la línea convencional, con un "retraso" de 110 millones de euros en inversiones, según ha estimado.

La candidata Ana Martínez Labella también ha aludido a ese déficit en las comunicaciones, en las que "hemos ido retrocediendo". "A día de hoy, no tenemos ni una sola comunicación por tren", ha apuntado ante la "situación caótica" que se ha dado desde la pandemia de covid-19 en adelante.

"Hemos sido los grandes damnificados por el Gobierno de Pedro Sánchez y el compromiso del presidente Feijóo es recuperar la conectividad de Almería para que pueda tener un futuro prometedor", ha añadido Martínez Labella.

Los candidatos del PP han valorado también la "dimisión tardía" del exministro Óscar Puente, aunque han extendido su responsabilidad a todo el gobierno tras los últimos accidentes ferroviarios.

"La dimisión del señor Puente solamente ha sido pues un fusible con el que intentar paliar una situación en virtud de un cálculo electoral. Si no estuviéramos en elecciones, seguramente el señor Puente hoy seguiría siendo ministro de Fomento", ha dicho Hernando.

INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS

Crespo también ha incidido en la falta de unos 60 hectómetros cúbicos de agua mediante nuevas infraestructuras a financiar con fondos europeos. "Ahí hay una falta de diligencia en la adjudicación, por ejemplo, en Dalías, que tenía oportunidad de tener 32 millones de los 90 millones de fondos europeos y no se han puesto de manifiesto la ampliación de los 10 hectómetros cúbicos", ha apuntado.

En esta línea, también ha echado en falta inversiones para la desaladora de Carboneras, la del Bajo Almanzora I y la del Bajo Almanzora II. "Nosotros somos del criterio que, aparte de estas públicas, desde luego creemos en la oportunidad público-privada que también se está dando en nuestra provincia y que es absolutamente necesario para acabar con ese déficit". ha añadido.

La candidata ha hecho alusión además a la situación "absolutamente saturada" de la red eléctrica en la provincia, que se traduce en una "falta de oportunidades" para las pequeñas y medianas empresas.