PP-A defiende en el Día de la Mujer Rural que "las mujeres rurales no son un eslogan, son motor y futuro de Andalucía"

ALMERÍA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, ha afirmado este martes durante la celebración del Día de la Mujer Rural que "las mujeres rurales no son un eslogan, son motor y futuro de Andalucía", y ha destacado el papel del Estatuto de las Mujeres Rurales y del Mar, aprobado en noviembre con los votos del PP, como una "idea que nació de las mujeres" y una "promesa electoral hecha realidad".

Según una nota emitida por el partido, durante el acto celebrado en el municipio almeriense de Alcolea, Repullo ha puesto en valor las políticas de empleo y emprendimiento impulsadas por el Gobierno andaluz de Juanma Moreno, centradas en las mujeres del entorno rural y marítimo. Ha señalado que el Estatuto incorpora medidas como la creación de la Mesa de las Mujeres Rurales y del Mar, la mejora de la visibilidad y representatividad femenina en el sector y la prioridad en programas y ayudas económicas.

El encuentro, bajo el lema 'Sembrando futuro, liderando el desarrollo de Andalucía', ha contado con la presencia de la viceconsejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Consolación Vera, así como de la presidenta de Asaja Almería, Adoración Blanque; la vicesecretaria de Igualdad del PP andaluz, Beatriz Jurado, y el presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García, además de mujeres profesionales del sector agrario, ganadero y turístico.

Repullo ha subrayado además el compromiso del PP andaluz con el empleo femenino, el emprendimiento y la conciliación, y ha recordado programas como 'Preparadas', 'MUR', 'T-Acompañamos', o las ayudas con "plus femenino". Según los datos expuestos, desde 2019 el 58 % de las nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en Andalucía corresponden a mujeres y la tasa de desempleo femenina ha caído 8,2 puntos desde ese año.

Por su parte, Javier Aureliano García ha agradecido la elección de Almería como sede del acto y ha afirmado que "el futuro del mundo rural tiene nombre de mujer", destacando el papel de las políticas de la Junta para generar oportunidades y servicios en los municipios del interior.