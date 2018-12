PP pide al Gobierno que "refuerce" las plantillas policiales y de salvamento para atender la inmigración

Publicado 21/12/2018 14:36:55 CET

ALMERÍA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados Rafael Hernando y los diputados nacionales Juan José Matarí y Carmen Navarro han solicitdo al Gobierno a través de una iniciativa parlamentaria que "de forma inmediata refuerce las plantillas" de la Guardia Civil, Policía Nacional y Salvamento Marítimo después de que el número de personas llegadas en patera a las costas andaluzas "se haya multiplicado".

El diputado popular ha indicado que "ya son más de 61.000 las personas que este año han llegado a través de las costas andaluzas de forma ilegal y en pateras", según ha apuntado en una nota a partir de los datos manejados en la comisión de Asuntos Exteriores.

"Además son muchísimas las personas que han perdido la vida en este trayecto. Trágicamente esta misma semana 13 inmigrantes han sido encontrados sin vida y se producía el rescate de 33, mientras aún hay 12 desaparecidos", ha apuntado en relación a los rescates efectuados este jueves por Salvamento Marítimo frente a las costas de Almería.

Para Hernando, el Gobierno ha incentivado un "efecto llamada", que en la provincia de Almería "se ha traducido en un incremento muy notable en la llegada de inmigrantes, pasando de 5.000 en 2017 a casi 12.000 en 2018", según ha dicho.

El incremento de la inmigración "ha provocado que tanto los servicios de Salvamento Marítimo, como el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) o los abogados que atienden e identifican a los inmigrantes estén absolutamente desbordados", por lo que ha pedido que se incremente "de forma inmediata especialmente las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional".

"El señor Sánchez se lleva hoy a Barcelona 8.000 guardias civiles y policías para defenderles ante lo que es una sublevación que lleva varios meses desarrollándose en Cataluña, por aquellos que le han ayudado a llegar a la Moncloa, pero los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que atender también otras prioridades, especialmente la situación en la que nos encontramos en Almería, donde muchos agentes son destinados a tareas que no son las propias de la seguridad, sino que se dedican a rescatar a esas personas en nuestras costas o identificarlas y atenderlas adecuadamente", ha afirmado.

DEVOLUCIÓN A SUS PAÍSES DE ORIGEN

Por otra parte, ha criticado que el Gobierno "no haga nada para que esas personas sean devueltas a sus países de origen, lo que está provocando que una vez identificadas queden en libertad y se estén reproduciendo los asentamientos ilegales en distintas zonas de la provincia sin ningún tipo de control, lo que genera aún más inseguridad para las personas que habitan en las zonas próximas".

"Estamos ante un asunto muy importante no solo para la seguridad de los vecinos, sino también del Estado, y para la propia convivencia, por ello insistimos en que el Gobierno no puede estar mirando hacia otro lado como si no pasara nada, solo dedicándose a ver como subsiste cada día, o como Sánchez utiliza el Falcon para sus viajes", ha abundado.

Hernando espera que el Gobierno atienda "el fenómeno de la inmigración ilegal" y lo "combata en todos los frentes: primero combatiendo las mafias que trafican con personas, en segundo lugar llegando a un acuerdo rápido y urgente con Marruecos para que se frene la salida de inmigrantes ilegales en pateras en territorio marroquí y argelino, y en último lugar reforzando medios y plantillas para poder atender esta situación y permitir que los almerienses no se vean afectados en lo que se refiere a la seguridad ciudadana", ha concluido.