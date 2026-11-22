El candidato del PP de Almería al Senado Juan José Matarí. - PP

ALMERÍA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP de Almería al Senado Juan José Matarí ha pedido este domingo el voto a su partido para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la presidencia y "pueda poner en marcha un proyecto económico basado en la bajada de impuestos, la recuperación del poder adquisitivo de las familias y la modernización de la economía española".

Matarí ha defendido que España necesita un "cambio de rumbo que permita aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos, favorecer la actividad empresarial y recuperar la competitividad perdida durante los últimos años", según se recoge en un comunicado.

El candidato al Senado ha explicado que el programa electoral de Feijóo plantea una reforma fiscal orientada a "devolver capacidad económica a las familias, después de un periodo marcado por la inflación, el incremento de la presión tributaria y la pérdida de poder adquisitivo".

"Los españoles necesitan que trabajar y esforzarse vuelva a traducirse en una mayor renta disponible. No se puede pedir cada vez más a las familias mientras los precios siguen subiendo y los impuestos reducen su capacidad para llegar a final de mes", ha señalado.

Entre las principales medidas, Juan José Matarí ha destacado la propuesta de aplicar un IVA del 0% a los alimentos básicos, incluidos la carne, el pescado, la leche, los quesos, el aceite, los huevos, las frutas, las verduras y las conservas. Además, ha subrayado la reducción del IVA de la energía del 21% al 10%.