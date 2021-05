PP-A pide a Vox y PSOE que "no pongan en juego" las "reformas trascendentales" por el traslado o no de niños extranjeros

ALMERÍA, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario y vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, ha pedido "responsabilidad" a los grupos de PSOE y Vox para que en el Pleno que se va a celebrar esta semana en el Parlamento andaluz apoyen las "trascendentales reformas" que el Gobierno andaluz va a plantear y que "van a suponer una mejora para la vida de los andaluces".

"No puede ser que una cuestión como la de si vienen o no 13 menores no acompañados a nuestra comunidad ponga en juego todas esas grandes reformas que Andalucía necesita", ha dicho Venzal ante la propuesta que se prevé elevar este miércoles de cara a la toma en consideración de la proposición de ley de tributos cedidos de la comunidad autónoma.

Venzal, quien ha descartado un posible adelanto electoral porque "un 75 por ciento de los andaluces considera que no es momento de hacer elecciones, sino de seguir trabajando y haciendo reformas", ha incidido en que su partido está ocupado en "preparar unos presupuestos y aprobar reformas", lo que va a "llevar meses".

En este sentido, ha recalcado su compromiso con los acuerdos de investidura alcanzados con Vox al inicio de la legislatura y que el Gobierno de coalición "está cumpliendo" en "mucha y gran parte, cualitativa y númericamente", de modo que aunque puedan "quedar algunos" cree que "todavía queda tiempo" para llevarlos a cabo.

El representante del PP se ha preguntado así "cómo se le puede olvidar a Vox" las "muchas" medidas de "despolitización" y de "eliminación de entes superfluos se están llevando a cabo" por parte de la Junta, que ha eliminado "33 entes estructurales", realiza "auditorias" y cuenta con un plan para "reestructurar el sector público instrumental".

"Esto no es cuestión de buscar una excusa porque se hable en clave madrileña y le interesa", ha dicho Venzal, quien ha indicado que ante una "clave electoralista" no van a "encontrar" al PP andaluz. "El PP tiene ya en cargo los presupuestos para el año que viene que van a suponer una herramienta útil para luchar contra la crisis en lo sanitario, económico y en lo social", ha indicado en relación a la línea de trabajo de su partido antes de criticar a los "partidos que buscan oportunismo electoral cuando los andaluces no estamos en esa clave".

El dirigente del PP-A espera que PSOE y Vox "arrimen el hombro" y "demuestren que están comprometidos con las soluciones para Andalucía", según ha trasladado en una nota en la que ha valorado que la ley de tributos "será una herramienta eficaz para modernizar el sistema tributario andaluz y que va a permitir una segunda bajada masiva de impuestos en Andalucía", lo que contribuirá "a la mejora de la economía familiar, atraer mayores inversiones e impulsar la creación de empleo".

"Apostamos por una bajada de impuestos que va a suponer ayudas a los jóvenes, a las familias, bajada del impuesto de la renta en el tramo autonómico, bajada en actos jurídicos documentados, en definitiva, una gran cantidad de incentivos fiscales que van a beneficiar a los andaluces", ha trasladado.

Asimismo, ha recordado que también se debatirá el proyecto de ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Lista); una ley que recogerá la regulación del urbanismo y la ordenación del territorio "agilizando los trámites y acabando con 20 años de maraña burocrática que dejaron los socialistas".

El Pleno del Parlamento andaluz va a abordar además el decreto de ayudas y reformas a las entidades locales --más de 36 en Andalucía--, lo que va a suponer la "reforma legal para hacerlas más directas en la gestión con los ciudadanos, poder participar en mancomunidades o que les lleguen ayudas directas y un paquete de subvenciones", ha valorado.

Según Venzal, el Gobierno autonómico "no solo plantea medidas a largo plazo sino que las hace realidad día a día" porque está "preocupado por salir cuanto antes de la crisis que en Andalucía ha sido menos negativa que en el resto de España como consecuencia de todas las reformas emprendidas por el Gobierno de Juanma Moreno".

"Volvemos a pedir que sean responsables y no pongan zancadillas a todos estos proyectos necesarios para que Andalucía siga progresando", ha manifestado Venzal, quien por otra parte ha criticado la "enésima improvisación" del Gobierno central al plantear "propuestas que elevan la presión fiscal a los ciudadanos y medidas que endurecen la posibilidad de salir de la crisis".

En este sentido, ha señalado que la reforma del Régimen Especial del Trabajador Autónomo planteada por el Gobierno "es una reforma inoportuna" que "va a afectar de lleno al bolsillo de los autónomos justo en un momento en el que lo están pasando muy mal a causa de la pandemia".