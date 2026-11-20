La candidata del PP al Congreso por Almería Maribel Sánchez Torregrosa, junto a Miguel Ángel Castellón, José Francisco Garrido y Mónica Morales, en una playa de la provincia. - PP

ALMERÍA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP de Almería al Congreso Maribel Sánchez Torregrosa ha defendido este viernes la incorporación de un helicóptero y drones para reforzar la lucha contra el narcotráfico en la provincia, entre las medidas propuestas por Alberto Núñez Feijóo para combatir a las organizaciones criminales.

La propuesta también contempla la renovación de la flota marítima y la creación de una unidad central permanente en la frontera sur, según ha informado la formación en una nota.

Sánchez Torregrosa ha pedido el voto de los almerienses para que el PP pueda poner en marcha estas iniciativas desde el Gobierno de España ante la situación de Almería, una provincia con más de 200 kilómetros de costa que "sufre diariamente las consecuencias del narcotráfico".

La candidata también ha defendido el refuerzo de las unidades policiales, la protección jurídica de los agentes y la dotación de medios adecuados para actuar contra las narcolanchas, la instalación de escáneres en los puertos y el uso de georradares para detectar actividades vinculadas al narcotráfico.

Asimismo, ha destacado la propuesta de declarar el litoral andaluz zona de especial singularidad, una medida que permitiría reforzar las plantillas e incorporar incentivos para los agentes destinados en estas zonas. Asimismo, ha planteado que los medios y bienes incautados a las organizaciones criminales puedan destinarse a mejorar las capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"No podemos exigir a nuestros guardias civiles y policías que se enfrenten a organizaciones criminales cada vez más peligrosas sin proporcionarles los medios materiales y humanos que necesitan. Hay que proteger a quienes nos protegen", ha afirmado.

Por otra parte, Sánchez Torregrosa ha asegurado que el PP consiguió que el 'petaqueo' quedara tipificado como delito en el Código Penal en abril de 2026, con penas de prisión de uno a cinco años, después de que el PSOE bloqueara durante casi un año en la Mesa del Congreso la proposición de ley (PPL) presentada por los 'populares'.

La candidata ha explicado que, ante esta situación, el PP decidió incorporar una enmienda 'in voce' durante la tramitación de la Ley de Multirreincidencia para dar respuesta a una demanda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La iniciativa se elaboró en colaboración con los agentes e incorporó aportaciones de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional (AN).

Sobre la multirreincidencia, Sánchez Torregrosa ha señalado que el programa de Feijóo contempla la celebración de juicios rápidos, la tramitación conjunta de delitos leves relacionados y un mejor acceso de los cuerpos policiales a los antecedentes necesarios para las investigaciones, "siempre respetando las garantías legales".

"Almería necesita un Gobierno que se tome en serio la lucha contra el narcotráfico, que escuche a nuestros agentes y que no mire hacia otro lado ante la presión de las mafias", ha manifestado la candidata, que también ha defendido la necesidad de "recuperar la autoridad del Estado en nuestras costas".