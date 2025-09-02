El PP reclama que el Congreso tramite sus propuestas para combatir el 'petaqueo' y reforzar a los agentes

La diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa se reúne con los representantes en Almería de AUGC, Víctor Vega, y del SUP, José Luis Cerdán. - PP

ALMERÍA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa ha reclamado este martes que el Congreso tramite las iniciativas planteadas por su grupo parlamentario en el Congreso de cara a modificar el Código Penal para endurecer los delitos vinculados al 'petaqueo' así como para "declarar profesión de riesgo" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Tras reunirse en Almería con el portavoces provinciales de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Víctor Vega, y del Sindicato Unificado de Policía (SUP), José Luis Cerdán, la dirigente del PP ha incidido en el verano "especialmente complicado" vivido la provincia, donde las 'narcolanchas' "han campado a sus anchas por nuestras costas" y "se ha incrementado el abastecimiento ilícito a estas embarcaciones en alta mar".

La representante 'popular' ha trasladado la "preocupación" de su grupo parlamentario ante el "continuo bloqueo por parte del Gobierno" a las iniciativas planteadas por el PP para "proteger a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y combatir el 'petaqueo'".

Según la diputada, "el PSOE ha vuelto a prorrogar en el Congreso, y ya van 39 veces, la Proposición de Ley para declarar profesión de riesgo a la Policía Nacional y Guardia Civil".

"Se trata de una reivindicación histórica de los agentes que podría estar aprobada desde hace más de un año, pero que el Partido Socialista sigue bloqueando sin ningún pudor, maltratando a los guardias civiles y policías que día a día se juegan la vida luchando contra la delincuencia organizada que no para de crecer en nuestras costas", ha afeado.

También ha achacado a la acción del PSOE y de sus socios que se esté "paralizando en el Congreso, con 21 prórrogas ya, la proposición de ley del PP para modificar el Código Penal y luchar contra el 'petaqueo'", lo que a su juicio "demuestra que para el Partido Socialista es más importante beneficiar al independentismo que poner todos los medios necesarios para que nuestros agentes puedan enfrentarse, en igualdad de condiciones, a los narcotraficantes".

Según ha trasladado el PP, tanto para AUGC como para SUP la modificación del Código Penal para hacer frente al 'petaqueo' y a las mafias es "vital" en una provincia como Almería, con más de 200 kilómetros de costa.

Ambas organizaciones le han trasladado a la diputada del PP futuras propuestas de enmiendas que mejorarían la proposición de ley que ya fue aprobada en el Senado y que "la presidenta del Congreso, la señora Armengol, tiene olvidada en un cajón desde hace más de medio año", ha criticado Sánchez Torregrosa.

Asimismo, según el PP, la AUGC y el SUP han dado cuenta de la "gran presión migratoria" que hay en Almería "como frontera sur" y de los medios materiales y humanos con los que cuentan, que son "cada vez más precarios, con embarcaciones muy viejas que no pueden hacer frente a las modernas 'narcolanchas'".

En este sentido, los 'populares' han señalado además que ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional de Almería "cuentan con ningún medio aéreo para luchar contra estas mafias, mientras que otras provincias limítrofes sí cuentan con ellos".

Por otra parte, le han trasladado a la representante del PP la necesidad de que el Gobierno "cumpla con la Ley de Extranjería" puesto que "no se está aplicando porque existen muy pocos acuerdos bilaterales con países como Argelia o Marruecos para poder materializar los expedientes de expulsión que hay tramitados".

ANDALUCÍA COMO "FRONTERA SUR"

Sánchez Torregrosa ha pedido al Gobierno de España que se reconozca a Andalucía como "frontera sur, algo que Pedro Sánchez niega a la comunidad a pesar de estar a tan solo 14 kilómetros del continente africano".

"No tiene ningún sentido que el Gobierno de Sánchez le niegue a Andalucía la singularidad como frontera sur, y sí la considere de facto para País Vasco y Cataluña, dotándoles de los recursos que niega a Andalucía", ha manifestado.

Para la dirigente del PP, este supone "un nuevo agravio a nuestra comunidad que se traduce en falta de recursos para atender a los menores en situación de gran vulnerabilidad que llegan a nuestras costas", según ha señalado.