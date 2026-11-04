El PP reclama al Gobierno respuestas concretas a reivindicaciones históricas de Almería como el AVE, la A-7 y las playas

Pleno ordinario del Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Popular ha reprochado este miércoles la respuesta "insuficiente, por no decir nula" del Gobierno de Pedro Sánchez a las reivindicaciones históricas de Almería y el "maltrato ferroviario" que atribuye al Ejecutivo por los retrasos en la llegada del AVE, durante el debate de una moción aprobada en el Pleno del Ayuntamiento.

La propuesta también exige avances en el soterramiento, la mejora de la A-7, la conexión directa del puerto con esta autovía, la regeneración de las playas y una solución para el futuro de la antigua estación de ferrocarril.

La iniciativa, que reclama al Ejecutivo central que concrete sus compromisos pendientes con Almería, ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno municipal del PP, que ostenta la mayoría absoluta con 15 concejales, y el respaldo de Vox, con cuatro ediles, frente al voto en contra del PSOE, con siete, y la abstención de la coalición Podemos-IU-Verdes con Almería, con uno.

La portavoz del equipo de gobierno, Sacramento Sánchez, ha defendido la iniciativa al considerar que "ocho años son demasiados años para seguir esperando" actuaciones que ha calificado de "fundamentales" para el desarrollo económico, social, urbano y turístico de la ciudad.

Sacramento ha cuestionado la gestión del Ejecutivo central en materia ferroviaria, con especial atención a los problemas de conectividad, las cancelaciones de trenes y la "falta de certezas" sobre los plazos de llegada de la alta velocidad.

Asimismo, ha reclamado una respuesta de Adif y del ministerio competente acerca del futuro de la antigua estación de ferrocarril y los terrenos vinculados a la integración ferroviaria.

La moción también exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico información sobre la planificación y los plazos de las actuaciones de regeneración de las playas, incluidos los aportes de arena solicitados por el Ayuntamiento para combatir la erosión del litoral.

A estas reivindicaciones se suman la conexión de los paseos marítimos a través de la desembocadura del río Andarax, la recuperación y puesta en valor de la Casa Fuerte de la Cruceta y las actuaciones relacionadas con el traslado de la finca experimental de la Estación Experimental de Zonas Áridas (EEZA-CSIC).

La edil 'popular' ha recordado que algunas de estas demandas fueron respaldadas por unanimidad en el Pleno y ha lamentado que "siguen sin contestación, siguen sin solución efectiva".

Sacramento ha defendido que "la transparencia no puede tener una doble vara de medir" y ha reclamado a los concejales socialistas que mantengan con el Ejecutivo central las mismas exigencias de información, plazos y responsabilidad que plantean al gobierno municipal. "Ustedes son la cara visible de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Por su parte, el portavoz de Podemos-IU-Verdes Con Almería, Alejandro Lorenzo, ha cuestionado el carácter de la iniciativa. Así, ha recordado que durante el mandato de Mariano Rajoy se tapiaron los túneles del AVE y ha cuestionado si los 'populares' aplicaron entonces a sus ministros de Fomento las mismas exigencias que plantean ahora al Ejecutivo socialista. Asimismo, ha aludido a las subidas de impuestos aprobadas durante aquellos años y ha calificado la iniciativa de "moción electoralista".

En representación de Vox, su portavoz, Juan Francisco Rojas, ha respaldado la propuesta y ha calificado las reivindicaciones pendientes de "la lista de la vergüenza", al considerar que recogen acuerdos aprobados durante años en el pleno municipal que, según ha asegurado, el Gobierno de España mantiene "metido en el cajón".

No obstante, Rojas también ha dirigido críticas al equipo de gobierno del PP, al que ha reprochado que apruebe iniciativas municipales que posteriormente no ejecuta. "Ustedes también hacen exactamente lo mismo o muy parecido aquí", ha afirmado antes de señalar que, en materia de inversiones, la ejecución de los presupuestos municipales no alcanza el 50 por ciento en muchos casos.

EL PSOE ACUSA AL PP DE "MANIOBRA ELECTORALISTA"

Desde el PSOE, el concejal Raúl Enríquez ha acusado al PP de protagonizar un ejercicio de "hipocresía y cinismo" y de impulsar una "maniobra electoralista y partidista" para cuestionar la gestión del Gobierno central, al tiempo que le ha reprochado que trate de "eludir sus responsabilidades" municipales y que "mire para otro lado" cuando se trata de exigir a la Junta de Andalucía que cumpla con sus competencias.

El edil socialista ha defendido la gestión del Gobierno de España y ha citado las inversiones en la integración ferroviaria, la rehabilitación del Cable Inglés, las mejoras en el entorno de la Alcazaba y la recuperación de distintos barrios, entre otras actuaciones que ha atribuido a fondos europeos gestionados por el Ejecutivo central.

Asimismo, ha acusado al equipo de gobierno de centrar sus reclamaciones en la Administración central mientras evita exigir a la Junta que cumpla con sus competencias en materia de sanidad, educación, dependencia y vivienda.

Enríquez también ha criticado el estado de la limpieza, la recogida de residuos y el mantenimiento de las calles, parques y jardines de distintos barrios de la capital.

"Este pleno no se puede convertir en una sucursal de propaganda de la Junta de Andalucía", ha reprochado el concejal socialista, quien ha exigido al equipo de gobierno que atienda los servicios públicos de su competencia.

Por su parte, Sacramento Sánchez ha rechazado las críticas de la oposición y ha defendido que el Ayuntamiento mantiene una "interlocución directa" con el Gobierno andaluz para abordar las necesidades de la ciudad, sin necesidad de recurrir a nuevas mociones.

La portavoz del equipo de gobierno también ha cuestionado que el PSOE atribuya al Ejecutivo central las inversiones financiadas con fondos europeos y ha defendido que esa financiación llega porque "este ayuntamiento trabaja, planifica, presenta proyectos" que cumplen los requisitos de la Unión Europea.

Asimismo, ha criticado que España continúe con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados desde 2023. "¿Dónde están las prioridades de inversión del gobierno de España? ¿Dónde están las garantías presupuestarias para hacer frente a los compromisos de España?, ha preguntado.

Sacramento ha definido la moción como "un ejercicio de memoria y de rendición de cuentas" y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dedicarse a "complacer a sus socios de gobierno para mantenerse y resistir en la Moncloa".