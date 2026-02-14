El PP valora la planificación hídrica de la Junta en la comarca del Almanzora (Almería)

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Julia Ibáñez, ha puesto en valor este sábado la planificación del Gobierno de Juanma Moreno en materia hídrica en el Almanzora, una comarca especialmente castigada por la sequía en la que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, ha licitado recientemente la obra de ampliación y mejora de la Estación de Tratamiento de Agua Potable en el municipio de Albox.

Tal y como ha indicado la formación en una nota, se trata, según ha explicado Julia Ibáñez, de una infraestructura "largamente demandada" por los vecinos, necesaria para mejorar la calidad del agua y garantizar el suministro.

"Esta obra demuestra que cuando hay voluntad política, las infraestructuras avanzan", ha afirmado la parlamentaria popular, quien ha querido reconocer también el "trabajo constante" de la alcaldesa de Albox, María del Mar Alfonso, defendiendo los intereses de su municipio. Según ha señalado, este esfuerzo ha ido acompañado del compromiso cumplido del Gobierno de Juanma Moreno con una comarca que "llevaba años abandonada por el Partido Socialista".

En esta línea, Ibáñez ha subrayado que en Almería el agua es "empleo, desarrollo económico, social y futuro", y ha contrapuesto la gestión del Ejecutivo andaluz con la del Gobierno de España. "Mientras el Gobierno de Juanma Moreno impulsa inversiones reales en infraestructuras hídricas, el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene a la provincia en el abandono permanente", ha afirmado.

En este sentido, ha criticado que el Ejecutivo central "recorte trasvases, paralice infraestructuras que son de su competencia y deje perder fondos europeos destinados a nuestras desaladoras", señalando incluso que los propios regantes se han llegado a plantear asumir la construcción de estas plantas.

En este sentido, Ibáñez ha recriminado además que "mientras nuestros agricultores pagan más por el agua, el Gobierno de España financia infraestructuras hídricas fuera de nuestro país".

Finalmente, la parlamentaria del PP ha afeado que, tras años "récord de recaudación y miles de millones en fondos europeos Almería no haya progresado con los gobiernos socialistas y solo cuente con proyectos bloqueados y un agua cada vez más cara, lo que afecta directamente a la competitividad de la provincia".