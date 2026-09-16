Los precandidatos del PSOE en Almería y Roquetas presentan y ratifican sus avales para las primarias

Los aspirantes a liderar la candidatura del PSOE a la Alcaldía de Almería Fátima Herrera y Antonio Ruano. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los precandidatos en las primarias del PSOE para liderar las listas socialistas en Almería y Roquetas de Mar en las elecciones municipales de 2027 han presentado y ratificado sus avales este miércoles, lo que permitirá la celebración de primarias en ambas ciudades de la provincia.

Fuentes socialistas han confirmado a Europa Press que, en el caso de la capital, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Almería y parlamentaria andaluza, Fátima Herrera, ha reunido un total de 334 avales mientras que el concejal socialista Antonio Ruano ha cosechado 168 apoyos de sus compañeros de partido.

En este sentido, ambos precandidatos han superado el aval mínimo del 15 por ciento del total de la militancia y afiliación directa en su ámbito municipal, tal y como quedaba solicitado en el documento reglamentario confeccionado para regular este proceso.

Asimismo, en el caso de Roquetas de Mar, el viceportavoz municipal y concejal del Consistorio roquetero, Rafael Torres, también han reunido los avales suficientes para respaldar su precandidatura, mientras que el exconcejal socialista en Vícar y aspirante en Roquetas José Demetrio Rodríguez también ha alcanzado el mínimo exigido.

Con la proclamación formal de las precandidaturas por parte de los órganos del partido, se abrirá un periodo en el que los aspirantes pueden desarrollar una campaña de información, que comprenderá desde este jueves al 25 de septiembre, y que precederá a la jornada de votación prevista para el sábado 26.

Si un aspirante obtiene en dicha votación más del 50 por ciento de los sufragios válidos, será ya proclamado como candidato sin necesidad de someterse a una segunda vuelta que, en el caso de ser necesaria, se celebraría a la semana siguiente, el sábado 3 de octubre, y que iría precedida de otra campaña de información programada para el periodo comprendido entre los días 28 de septiembre y 2 de octubre.

En esa hipotética segunda vuelta, será proclamado candidato quien reúna el mayor porcentaje de votos válidos, según confirma el referido reglamento socialista.