El presunto autor del apuñalamiento de su madre en Vícar (Almería) es un menor de 17 años

Archivo - Hospital Universitario Torrecárdenas, en Almería, al que ha sido trasladada la mujer herida en Vícar. - EMERGENCIAS 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presunto autor de la agresión con arma blanca cometida en la mañana de este miércoles contra su madre en Vícar (Almería) es un menor de 17 años, según han trasladado fuentes de la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil).

Las mismas fuentes han señalado además que tanto la víctima, de 41 años, como el supuesto agresor son de origen africano. La mujer, que presentaba heridas de gravedad en el cuello y la cara, ha sido evacuada inicialmente al Hospital de Poniente, en El Ejido, y posteriormente ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas para ser intervenida de urgencia.

El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso sobre las 9,00 horas por una agresión en la zona de la Carretera del Butano, tras lo que el centro coordinador ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.