A prisión ocho de los diez detenidos en Almería y Alicante en un operativo contra el narcotráfico

Primera fase del operativo conjunto contra el narcotráfico en Macael (Almería). - POLICÍA NACIONAL

PURCHENA (ALMERÍA), 27 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Purchena (Almería) ha acordado este viernes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para ocho de los diez detenidos en Almería y Alicante en el marco de una operación contra el tráfico de drogas, cuya primera fase se desarrolló el pasado mes de febrero con otros diez arrestos.

Según ha informado el TSJA, los detenidos están investigados por tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, de modo que algunos de ellos se han acogido a su derecho a no declarar ante el instructor del caso.

Durante el operativo policial se han llevado a cabo un total de ocho entradas y registros en diferentes localizaciones, de las que tres han sido dentro del partido judicial de Purchena, tres en Almería y dos en Tabernas. Dos de los arrestos se han producido en la provincia de Alicante.

En la segunda fase de la operación 'Mármol' iniciada en febrero, en el que participan conjuntamente Guardia Civil, Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, también se han producido controles en los accesos a los municipios afectados sobre el tránsito de turismos y camiones.

El pasado 20 de febrero este mismo juzgado ordenó el ingreso en prisión de siete personas detenidas en el municipio de Macael vinculadas al clan de 'Los Migueletes'. En aquella fase, se realizaron un total de diez entradas y registros en domicilios particulares.

UN LABORATORIO CLANDESTINO

La primera intervención se produjo el pasado 18 de febrero, cuando los agentes descabezaron la supuesta organización criminal dedicada al tráfico de drogas y desmantelaron un laboratorio clandestino para el prensado, secado y empaquetado de la cocaína, que era distribuida a distintos puntos de la provincia y del territorio nacional.

La operación permitió la detención de diez personas ligadas al clan, siete de las cuales --entre ellas el supuesto 'cabecilla'-- ingresaron en prisión por orden del Tribunal de Instancia de Purchena (Almería).

El operativo, en el que también participó el Servicio de Vigilancia Aduanera, permitió identificar un entramado "perfectamente estructurado" que operaba con un "claro reparto de funciones" para la manipulación y reparto de la droga, de modo que en el momento de la intervención policial se encontraron 92,5 kilos de cocaína, 14,24 kilos de hachís y otros 13,67 kilos de marihuana, además de otras drogas sintéticas en menor cantidad.

Tras el hallazgo de laboratorio, los agentes solicitaron una autorización judicial para la entrada y registro urgente del inmueble, en el que se intervinieron 34 kilos de cocaína. El hallazgo motivó el resto de registros domiciliarios, hasta en una decena de inmuebles vinculados a los investigados, donde también se encontraron armas de fuego y elevadas sumas de dinero.

Asimismo, el equipo conjunto compuesto por Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera intervino siete armas de fuego --cuatro cortas y tres largas-- con abundante munición, además de 634.924 euros en efectivo, lo que refleja el volumen económico que generaba la actividad ilícita investigada.

La complejidad de la investigación, marcada por las medidas de seguridad adoptadas por los integrantes de la organización y la compartimentación de sus funciones, exigió un trabajo minucioso de seguimiento, análisis patrimonial y coordinación operativa entre los tres cuerpos actuantes.