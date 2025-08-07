Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de disparar a otro en el barrio de Torrecárdenas, en Almería

ALMERÍA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, en funciones de guardia, ha decretado este jueves el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre arrestado el lunes tras supuestamente disparar con un arma de fuego a otro varón en el barrio de Torrecárdenas.

El arrestado está investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio y otro de violencia de género, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El suceso tuvo lugar sobre las 18,00 horas en una calle próxima al hospital universitario, donde el presunto agresor efectuó al menos dos disparos en un incidente que estaría relacionado con un "triángulo amoroso". La víctima tuvo que ser evacuada con heridas de bala al Hospital Universitario Torrecárdenas.

El presunto autor de los disparos, que también sufrió lesiones de carácter leve, fue localizado y detenido poco después por agentes de la Policía Local con el apoyo de la Policía Nacional, gracias a la descripción aportada por varios testigos.

Las investigaciones apuntan a que el ahora arrestado trató de agredir a su expareja en plena vía pública. La intervención de un segundo varón, supuestamente vinculado también a la mujer, habría desencadenado una pelea que terminó con el uso del arma de fuego.