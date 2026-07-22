Prisión provisional sin fianza para el hombre que disparó a una abogada en El Ejido (Almería)

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - POLICÍA NACIONAL MURCIA

EL EJIDO (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Ejido (Almería), plaza número 3, ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por disparar con un arma de fuego a una abogada en esta localidad almeriense, según han trasladado fuentes judiciales.

El presunto autor de los hechos fue detenido sobre las 17,50 horas del pasado domingo, 19 de julio, por efectivos de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, cuando viajaba en un tren con destino a Alicante.

Los hechos se produjeron sobre las 9,30 horas del 15 de julio en la calle Granada de El Ejido. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada que alertaba de que una mujer había sufrido un disparo, por lo que movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

La agresión se produjo presuntamente en represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra el investigado. El hombre utilizó un arma de fuego de calibre 32 y no un arma de balines, como había trascendido en las primeras informaciones.

Por su parte, la víctima permanece ingresada en un centro hospitalario con pronóstico reservado. La investigación continúa abierta, mientras que al detenido se le atribuyen delitos de tentativa de homicidio agravado y amenazas graves contra su exempleador.

El Colegio de la Abogacía de Almería ha convocado para este viernes, 24 de julio, a las 12,30 horas, una concentración dirigida a profesionales de la abogacía de todo el Estado en su sede de la capital, situada en el número 22 de la Carrera de los Limoneros, como muestra de rechazo y condena ante la agresión sufrida por la letrada.

Los asistentes podrán acudir vestidos con toga a un acto que se desarrollará en silencio, pero con una voz "unánime y firme" para defender que "ninguna agresión contra un abogado o una abogada puede ser tolerada ni quedar sin respuesta".