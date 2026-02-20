Prisión para siete de los detenidos en Macael (Almería) hallados en posesión de armas y 92 kilos de cocaína

Archivo - Un agente de la Policía Nacional y uno de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PURCHENA (ALMERÍA), 20 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza 1 de Purchena (Almería) ha acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para siete de los detenidos en la noche del pasado martes en Macael durante una operación contra el tráfico de drogas en la que se intervinieron 92 kilos de cocaína y armas.

Según ha informado el TSJA, a los arrestados se les investiga por la presunta comisión de los delitos contra la salud pública que causan un grave daño y en notoria importancia dentro de una organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas.

Fuentes próximas a la investigación han detallado a Europa Press que el operativo se ha centrado en el clan de 'Los Migueletes', ampliamente conocido en la comarca y cuyo cabecilla figura entre los arrestados.

En total han sido siete de los once detenidos en un operativo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil los que han pasado a disposición judicial en una operación desarrollada bajo secreto de sumario.

Bajo mandato judicial efectuaron en un primer momento diez entradas y registros en domicilios particulares, que concluyeron con la intervención de 235.000 euros y una abultada cantidad de droga, especialmente de cocaína.