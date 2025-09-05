Protección Civil de Níjar (Almería) eleva los rescates en playas y costa y aumenta un 27,4% las asistencias este verano

Un agente de la patrulla marítima de Níjar (Almería) auxilia a un hombre durante un rescate en la costa este verano. - AYUNTAMIENTO DE NÍJAR

NÍJAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Las asistencias sanitarias y de salvamento realizadas por Protección Civil de Níjar (Almería) han registrado un incremento del 27,4 por ciento en comparación con el verano anterior, con intervenciones que han incluido rescates de embarcaciones y bañistas en apuros, así como la atención a personas con lesiones, picaduras de medusas, pez araña o heridas por erizos de mar.

Según una nota del Ayuntamiento de Níjar, este balance provisional de la temporada estival confirma el refuerzo de efectivos de Policía Local y Protección Civil puesto en marcha por el Área de Seguridad para responder al aumento de población que experimenta el municipio entre julio y agosto.

En este sentido, el Consistorio ha subrayado que "ha sido el verano en el que mayor esfuerzo se ha realizado en materia de seguridad, dado que el municipio multiplica exponencialmente el número de habitantes durante esos meses".

En el caso de la Policía Local, las intervenciones de orden público se han incrementado un 86 por ciento con respecto al verano pasado, mientras que los requerimientos del 112 atendidos han subido un 25 por ciento y las actuaciones a iniciativa propia lo han hecho en un 30 por ciento.

Además, la Policía Local ha interpuesto en julio y agosto un 8,5 por ciento más de denuncias relacionadas con infracciones de tráfico y ha realizado casi un 20 por ciento más de intervenciones con grúa.

También han crecido las denuncias de tráfico, las intervenciones con grúa y las actuaciones de la patrulla marítima, que en apenas dos meses ha trasladado hasta quince denuncias a Capitanía Marítima por malas prácticas en la costa. El Ayuntamiento ha recordado que "este servicio, que se puso en marcha en verano de 2023, cumple ahora su tercer verano en funcionamiento".