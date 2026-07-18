La provincia de Almería despliega pantallas gigantes para arropar a España y a Álex Baena en la final del Mundial

Aficionados a la selección española de fútbol durante la celebración del partido de semifinales del mundial entre España y Francia, a 14 de julio de 2026. - Gustavo Valiente - Europa Press

ALMERÍA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería se prepara para vivir este domingo la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina con pantallas gigantes en al menos una treintena de municipios y con una atención especial puesta en Álex Baena, el futbolista de Roquetas de Mar que puede proclamarse campeón del mundo apenas unas horas antes de cumplir 25 años.

Plazas, parques, recintos taurinos y escolares, centros culturales y paseos marítimos se transformarán en gradas improvisadas para seguir, a partir de las 21,00 horas, el partido que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Almería capital, Abla, Adra, Huércal de Almería, Vícar, Berja, Dalías, Roquetas de Mar, Benahadux, Pechina, Tabernas, Albox, Olula del Río, Tíjola, Huércal-Overa, Antas, Vera, Viator, Cantoria y Pulpí, entre otros municipios, han anunciado a través de sus redes sociales actos para acompañar a la selección española en su intento de conquistar su segundo Mundial, 16 años después del título logrado en Sudáfrica.

El principal vínculo almeriense con la final estará sobre el césped. Baena, nacido en Roquetas de Mar el 20 de julio de 2001, afrontará el partido después de haber ganado peso en el equipo de Luis de la Fuente en la banda izquierda. El centrocampista del Atlético de Madrid ha participado como titular en las últimas eliminatorias y disputó 84 minutos en la victoria por 0-2 ante Francia que clasificó a España para la final.

El joven roquetero también ha dejado su sello goleador en el campeonato. Su tanto ante Uruguay dio la victoria a España por 0-1, lo que le permitió cerrar la fase de grupos como líder, invicta y sin goles en contra. La FIFA lo distinguió además como mejor jugador del encuentro.

El jugador del Atlético ya ha conquistado con España la Eurocopa y el oro olímpico en 2024. Antes de llegar al conjunto rojiblanco en 2025, desarrolló la mayor parte de su carrera en el Villarreal, a cuya cantera se incorporó en 2011 y también pasó por el Girona.

PANTALLAS GIGANTES POR TODA LA PROVINCIA

La capital contará con dos pantallas gigantes. El Ayuntamiento instalará una en el Parque de Las Almadrabillas, junto al Cable Inglés, que se sumará a la que la empresa 'Siente la Plaza' instalará en la Plaza de Toros, una iniciativa en la que también colabora la institución municipal.

La zona de Las Almadrabillas abrirá al público a partir de las 19,00 horas con DJ, pintacaras, servicio de barra, aseos y un dispositivo de seguridad y limpieza. Además, la Casa Consistorial, el Teatro Apolo y el edificio de las Mariposas, en la Puerta de Purchena, se iluminarán con los colores de la bandera de España.

Ante una posible victoria de la selección y una posterior celebración en la Plaza de las Velas y el centro de la ciudad, la Policía Local ha establecido un servicio preventivo con vigilancia aérea mediante drones. También se vaciarán las fuentes del centro y se cortará su suministro eléctrico.

Roquetas de Mar ha preparado uno de los dispositivos más significativos de la provincia por la vinculación de Baena con el municipio. El Ayuntamiento instalará dos pantallas al aire libre, una en la Rambla San Antonio y otra en el Parque de Los Bajos, junto a la Plaza de Toros, para que los vecinos apoyen al jugador local y a la selección.

El resto del Poniente también se sumará a la final. Vícar concentrará a la afición en la plaza del Anfiteatro Pablo Iglesias de La Gangosa, mientras que Berja instalará su pantalla en la Plaza Porticada y ofrecerá palomitas gratis y sorteos. En Dalías, el encuentro podrá seguirse desde la Plaza Cristo de la Luz.

Además, Adra abrirá a las 20,00 horas el Recinto Mare Nostrum para seguir el partido, mientras que Balanegra instalará una pantalla en la carpa del paseo marítimo.

Entre los municipios de mayor población que aún no han confirmado una convocatoria específica para la final se encuentra El Ejido, que instaló tres puntos de retransmisión para la semifinal frente a Francia en el Parque Municipal, la plaza de la Torre de Balerma y la plaza del Tiburón de Almerimar.

En el entorno de la capital, Huércal de Almería ha convocado a los vecinos en la Plaza de las Mascaranas, donde habrá pantalla al aire libre, barra de bebidas y sorteos en directo.

Benahadux repetirá la experiencia de la semifinal en el Salón Cultural, con apertura a partir de las 20,30 horas, mientras que Pechina ha anunciado la proyección en el Parque Bayyana a partir de las 20,00 horas. Viator también ha convocado a los vecinos en la Plaza de España para seguir la final.

En la comarca de Los Filabres-Tabernas, Tabernas ha fijado la cita en el patio del colegio del municipio. Por su parte, Abla reunirá a los vecinos en la Plaza Mayor y Fiñana ha anunciado la retransmisión en la placeta de Correos a partir de las 19,00 horas. En la Alpujarra Almeriense, Fondón comenzará su convocatoria a partir de las 20,30 horas en la plaza.

En el Valle del Almanzora, Albox comenzará su programación a las 19,00 horas en la Plaza de San Francisco, con una zona para aficionados, música del DJ Álvaro Pérez, pintacaras y una barra gestionada por el CD Villa de Albox.

Olula del Río instalará una pantalla en la Plaza del Ayuntamiento y Tíjola reunirá a los vecinos en la Plaza Nueva del Ayuntamiento desde las 20,00 horas.

Macael también ha anunciado la retransmisión del encuentro en el Edificio Polivalente Antonio Martínez, mientras que en Cantoria la Plaza de la Constitución acogerá desde las 20,00 horas una pantalla gigante para seguir el encuentro.

El Levante almeriense contará con otras cuatro convocatorias. Huércal-Overa abrirá la previa a las 20,00 horas en la Plaza de la Constitución con el DJ Blas Parra; Antas llevará la pantalla a la Plaza de Aljáriz, donde la final completará una jornada dedicada al fútbol sala infantil; y Vera instalará la suya en la Plaza Mayor.

En Pulpí, la retransmisión formará parte de la segunda Feria del Comercio y Servicios, que se celebra en la explanada del paseo marítimo de San Juan de los Terreros.