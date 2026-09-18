La provincia de Almería será la primera sede española de la cumbre mundial del turismo de aventura en octubre de 2027

Representantes de Quebec y de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), junto al vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar y la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, durante el relevo de la sede de la ATWS. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Almería será la primera sede española de la Adventure Travel World Summit (ATWS), considerada la principal cita internacional del turismo de naturaleza y aventura, que se celebrará del 4 al 7 de octubre de 2027 y tendrá como sede principal el Palacio de Exposiciones y Congresos Cabo de Gata-Ciudad de Almería de El Toyo.

La ciudad de Quebec, en Canadá, ha cedido el testigo al destino 'Costa de Almería' para albergar este foro internacional, que cada año reúne a destinos, compradores, operadores, medios especializados y líderes que influyen en el mercado global de este segmento turístico, según ha informado la institución supramunicipal en una nota.

La designación, impulsada de forma conjunta por Turismo Andaluz, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Almería, supone que España se incorpore por primera vez al mapa de sedes de la ATWS, que inició su andadura en 2005 en Seattle, Estados Unidos, y desde entonces ha recorrido distintos destinos de Europa, América y Asia.

Una representación institucional encabezada por el vicepresidente de la Diputación de Almería Ángel Escobar y la diputada provincial de Turismo, María José Herrada, ha recogido en Quebec el testigo como futura anfitriona de manos de los responsables de la Adventure Travel Trade Association (ATTA), organizadora de la ATWS.

El presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, ha agradecido a la organización y a las instituciones implicadas "este importante logro para la provincia de Almería" y ha subrayado que supone "un grandísimo honor" que la provincia se convierta en la primera sede española de la cita.

"Precisamente, este tipo de turismo, el de experiencias y el que fusiona el deporte y la aventura en asombrosos entornos naturales, es una de nuestras señas de identidad y que nos diferencian de otros destinos", ha señalado.

García Alcaina ha afirmado que la celebración del congreso "significa una gran oportunidad" para 'Costa de Almería' como destino y para todas las empresas del sector de nuestra tierra "que van a ver cómo se refuerza el posicionamiento de la provincia en este segmento gracias a este evento que nos sitúa en el top del mapa mundial del turismo de experiencias". Asimismo, ha precisado que en la provincia se reunirán "los líderes internacionales de este sector, casi 1.000 profesionales procedentes de hasta 50 países".

Por su parte, la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha considerado "un orgullo y una gran responsabilidad" que la ciudad haya sido designada para albergar la próxima edición del congreso.

Vázquez ha apuntado que esta cita supone "una oportunidad única de conectar con líderes globales, forjar alianzas significativas y demostrar por qué somos ya un referente para la práctica responsable con la naturaleza de un turismo activo y de aventura".

La regidora ha felicitado además el trabajo conjunto del Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal Almería Turística, la Diputación de Almería y la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía "para lograr el reto que supone acoger la cumbre internacional más importante para los profesionales de la industria del turismo de aventura".

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha valorado la designación del destino almeriense por parte de la ATTA, anunciada durante la edición que se celebra en Canadá, ya que permitirá "posicionar a la región en un segmento de alto poder desestacionalizador y para la distribución de viajeros en el territorio".

Gavira ha destacado que el turismo de aventura y activo "es un producto que genera beneficio directo en entornos rurales, diversifica la actividad turística, dinamiza la economía de estos municipios y ancla población al territorio", por lo que el encuentro "contribuirá a reforzar la comercialización entre clientes potenciales de extraordinario interés".

Asimismo, ha incidido en el perfil de los profesionales que tendrán la oportunidad de conocer directamente la oferta almeriense y andaluza, entre responsables de operadores, agencias, medios especializados y empresas del sector, y ha señalado que el foro supone "una oportunidad comercial para las empresas andaluzas que consolidará la imagen de Andalucía como un destino de referencia para el turismo de aventura y de naturaleza".

El director general de Turespaña, Miguel Sanz, ha valorado que la elección de Andalucía como sede del Adventure Travel World Summit 2027 "supone un importante reconocimiento internacional al potencial de España como destino de naturaleza, aventura y experiencias auténticas".

"Para Turespaña, este encuentro representa una oportunidad excepcional para mostrar ante los principales profesionales del sector a nivel mundial la diversidad y riqueza de nuestra oferta turística, así como la capacidad de nuestros destinos para responder a las nuevas demandas de un viajero que busca experiencias de calidad, sostenibles y estrechamente vinculadas al territorio", ha manifestado.

IMPACTO ECONÓMICO

El vicepresidente de la Diputación de Almería ha señalado que "se calcula un impacto directo cercano a los dos millones de euros derivado del alojamiento, transporte, restauración y servicios".

Además, Escobar ha añadido que "en el plazo de tres años se estima un retorno de entre cinco y doce millones de euros gracias a las nuevas relaciones comerciales, promoción editorial y programación de viajes que se generarán a raíz de este foro".

La diputada provincial de Turismo ha subrayado que "la gran importancia de ATWS en Almería la encontramos en la enorme visibilidad que dará a 'Costa de Almería' como un escaparate único que permitirá a nuestro destino desempeñar un papel determinante en el foro internacional del turismo de aventura". "Tenemos todo lo necesario para conseguirlo", ha aseverado.

El encuentro, organizado anualmente por la ATTA, permite a los profesionales y empresas del sector analizar tendencias y establecer alianzas comerciales.

La ATTA, fundada en 1990, constituye la mayor red mundial de profesionales y entidades especializadas en turismo de aventura, con una comunidad de alrededor de 30.000 miembros entre guías, turoperadores, alojamientos, asesores de viajes, organismos de promoción turística, entidades de gestión de destinos, empresas de equipamiento y medios especializados.

El destino almeriense combina paisajes desérticos, litoral mediterráneo, espacios naturales protegidos, clima, identidad rural, gastronomía, historia, patrimonio, profesionales del sector, hospitalidad e idiosincrasia como parte de su oferta turística.