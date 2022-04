El psicólogo Juan Robles aborda en 'Psicología para t@d@s' con Círculo Rojo preguntas sobre personalidad y salud mental

ALMERÍA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Círculo Rojo ha editado 'Psicología para t@d@s', un manual de Juan Robles Morala que aborda la percepción que se tiene sobre la psicología y la salud mental en la sociedad actual.

"Es el libro que me hubiera gustado leer cuando empecé a estudiar psicología", señala el autor, quien asegura que, aunque "a veces me siento presuntuoso con dicha afirmación, reconoce "que no me hace sentir incómodo el resultado que he obtenido".

Robles Morala indica que, tras "volver a navegar sobre mis líneas", añadiría "nuevo contenido y matices, o volvería a corregir lo escrito". "No es fácil terminar un libro que considero interminable".

En un comunicado, asegura que pretende responder a preguntas "acerca de la personalidad, los trastornos psicológicos, diagnósticos, tratamientos, locura, o sentimientos".

"Si tienes una conversación coloquial al respecto, te darás cuenta de que la mayoría de la gente utiliza estas palabras, y el término psicología sin que haya una verdadera comunicación, es decir, que el receptor entienda lo que el emisor realmente quiere decir. No creo que haya ninguna comunicación más importante en la vida, que la que los seres humanos podemos tener acerca de todo ello", comenta.

Traslada que en este manual el lector va a encontrar respuestas. "Me gustaría que el lector encontrase respuestas, y a través de ellas, y de sí mismo, se hiciese nuevas preguntas, desde una comodidad incómoda, por decirlo de algún modo. Lo que quiero decir con esto es que espero que mis líneas provoquen cierta familiaridad con mi manera de ver las cosas, y además una ligera incomodidad en forma de incertidumbre, de nuevas reflexiones sobre las cosas que es interesante aprender a tolerar, como humanos que somos", concluye.

Para Grupo Editorial Círculo Rojo, "consideraciones de un psicólogo que suele ir en chándal por la vida" podría ser una buena sinopsis del libro.

"Miedo al rechazo social, autoengaños, dobles raseros, orgullo, vergüenza propia y ajena, gente tóxica, dependencia emocional, atracones de comida, culpabilidad, manipulación e influencia humanas, ansiedad, vidas de mentira, depresión y fuerza de voluntad, o enfermedad menta son temas y palabras que nos cautivan, porque no queremos formar parte de lo enfermo, ni de lo que pensamos que representa", remarca.

Así, al hipotético lector, el libro le interpelará sobre cómo se ha "normalizado vivir en un mundo 'de locos' y no podemos cambiarlo, aunque quizás no haga falta".

Juan Robles Morala, nacido en 1993 en León, es psicólogo sanitario y graduado en Dietética y Nutrición, Está especializado en traumas, personalidad y conducta mediante terapias contextuales y de tercera generación, además de un máster en Psicología Deportiva.

Su trabajo se basa en una perspectiva multidisciplinar desde el enfoque evolutivo, teniendo en cuenta todos los factores que pueden afectar a nuestra vida desde las diferentes disciplinas científicas que modifican nuestro estado de ánimo e influyen en nuestra conducta, ya sea desde la nutrición, el descanso, la actividad física y, por supuesto, la ciencia del comportamiento humano y nuestros hábitos, pensamientos y sentimientos que rodean a todas ellas.