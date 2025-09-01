PSOE acusa al PP de convertir la feria de Almería en un evento "de lujo" y reclama acabar con las subastas de parcelas

Montaje de la Feria de Almería en el recinto de la Vega de Acá. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE ha criticado que el equipo de gobierno (PP) del Ayuntamiento de Almería haya convertido la feria "en un lujo" ante los "precios abusivos" y "tasas desorbitadas" que se impone a los feriantes, lo que "termina repercutiendo en el bolsillo de los almerienses", por lo que ha reclamado el fin de la subasta de parcelas en el recinto de la Vega de Acá de cara a aminorar costes y conseguir atraer a más interesados.

"¿Cómo podemos esperar que los precios de las atracciones, las casetas o los puestos de comida sean asequibles si el Ayuntamiento les cobra precios de oro a quienes las gestionan, sobre todo a los feriantes?", se ha cuestionado el concejal socialista Antonio Ruano a la hora de valorar las fiestas que acaban de concluir.

Para el PSOE, el PP "está convirtiendo nuestra feria en un evento para unos pocos y no en la fiesta popular que debería ser" dadas las "consecuencias directas y negativas" de la gestión de espacios. A su juicio, esto ha provocado que algunas familias hayan optado por "quedarse en casa" puesto que "un padre de familia que tenga tres hijos necesita bastante dinero para echar un día de feria".

"El gobierno municipal debe rectificar su política de precios y pensar en la gente, no en la recaudación a toda costa", ha afirmado antes de aseverar que, según sus cálculos, un puesto de bebidas "tiene que pagar al Ayuntamiento 13.000 euros por nueve días".

Este mismos aspecto, ha incidido, es el que ha llevado a que la feria no cuente este año con circo o que proliferaran quejas entre los feriantes "al obligarles el Ayuntamiento a instalar limitadores de sonido en cada una de las atracciones mecánicas", lo que "les llevó a hacer una huelga en plena feria"

"El problema del ruido se habría solucionado con la puesta en marcha de un hilo musical para todo el recinto ferial. Ganaríamos todos: los feriantes que no tendrían que instalar un limitador, los ciudadanos que disfrutaríamos una Feria menos ruidosa y los vecinos de La Goleta que podrían conciliar el sueño", ha apuntado.

El PSOE considera que desde la apertura del recinto ferial de la Vega de Acá el evento ha ido "en declive", sentido en el que se ha mostrado crítico con la distribución de los espacios, el cambio de ubicación del pregón o la forma en la que se ha desarrollado la feria del mediodía, que ha sido "un poco catastrófica por las innecesarias obras de El Paseo".

CINCO AÑOS SIN LA MESA DE LA FERIA

El PSOE ha urgido además al equipo de gobierno a convocar la Mesa de la Feria, que lleva cinco años sin reunirse, como órgano para tomar decisiones entre todos los agentes implicados al tiempo que ha defendido un modelo en el que "los precios no sean una barrera".

Entre las propuestas del PSOE, además de suprimir la subasta del suelo a los feriantes para abaratar los precios finales a los usuarios, están engalanar la ciudad, llevar la feria a los barrios, facilitar la presencia de más hosteleros en ambigús para potenciar el mediodía, y hacer una mayor tirada de abanicos "con carácter gratuito" para su reparto las oficinas municipales.

"Queremos la Feria que Almería se merece y para ello es preciso la participación de la gente y contar con un equipo de gobierno municipal que escuche a la ciudadanía y no que gobierne de espaldas a los almerienses", ha recalcado Ruano.