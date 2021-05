El PSOE de Adra (Almería) lamenta que el alcalde y la concejal de Turismo han ido a Fitur “con las manos vacías”

ADRA (ALMERÍA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Adra (Almería) ha lamentado que "ni el alcalde de Adra ni la concejal de Turismo hayan realizado oferta alguna sobre las bondades de la localidad" en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid.

"Estamos en plena feria y en el día de la provincia los ayuntamientos debían presentar las maravillas de sus pueblos, pero el equipo de gobierno del PP y Ciudadanos ha ido con las manos vacías porque no ha hecho sus deberes", lamentan los socialistas en un comunicado.

"Después de una dura pandemia, donde el sector hostelero ha sufrido gravemente la crisis sanitaria y cuando todos los municipios se preparan para ofrecer un turismo seguro, de calidad y adaptado a las nuevas circunstancias, Adra no tiene nada que vender, a juicio del PP", reprocha el PSOE, en lo que considera una "falta absoluta de interés" del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos.

El PSOE asegura no entender cómo "no se aprovecha" la feria internacional para promocionar un turismo seguro, centrado en las no aglomeraciones, en los espacios naturales y en poner en valor los preciosos rincones rurales en las distintas barriadas de Adra. "No han hecho los deberes y, un año más, los representantes del Ayuntamiento han ido a pasearse a la feria y a hacer un gasto sin retorno turístico", han afeado.