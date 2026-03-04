PSOE afea las "deficiencias" en dos pabellones de Almería, que retrasan seis meses la nueva concesionaria

Dirigentes del PSOE frente a las instalaciones del Jairo Ruiz en Almería. - PSOE

ALMERÍA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Fátima Herrera, ha calificado de "cúmulo de despropósitos" la gestión del equipo de gobierno del PP de los pabellones Rafael Florido y Jairo Ruiz, en los barrios de Nueva Andalucía y Los Ángeles, tras conocerse que la empresa saliente seguirá hasta seis meses más porque el Ayuntamiento "reconoce ahora que las instalaciones presentan muchas deficiencias", lo que retrasará la llegada de la nueva empresa concesionaria.

Si bien estaba previsto que a principios de este mes la empresa Cooperación 2005 encargada junto a Grupo Nexa de la concesión del Ego Sport Center comenzara a gestionar ambos recintos deportivos bajo un nuevo proyecto de mejora y modernización, las deficiencias de las instalaciones han retrasado su entrada.

"Se ha dejado llegar el final de la concesión y, cuando tocaba recibir las instalaciones, aparece un listado de deficiencias que debieron detectarse y corregirse mucho antes. ¿De verdad nadie miró durante años cómo estaban esos pabellones cuando eran constantes las quejas de los usuarios por su falta de mantenimiento?", se ha cuestionado la portavoz socialista en una nota.

Asimismo, ha criticado que la piscina del Jairo Ruiz lleve cerrada desde marzo de 2022, cuando en el barrio de Los Ángeles "hay mayores, personas con lesiones, gente que no puede permitirse irse a la otra punta de Almería para practicar natación o hacer algún tipo de rehabilitación".

A esta situación se suma ahora que la actual concesionaria "continuará gestionando estas instalaciones hasta que ejecute las mejoras exigidas, lo que va a retrasar la entrada de la nueva adjudicataria".

Herrera ha dicho que esto dejará a ambos pabellones "en un limbo durante meses" de modo que " cientos de vecinos seguirán pagando las consecuencias de una gestión sin ningún tipo de control durante los 20 años que ha durado, vecinos a los que, por cierto, nadie está informando de nada".

En su opinión, "si el Ayuntamiento hubiera hecho inspecciones periódicas y hubiera exigido el mantenimiento en su momento, hoy no estaríamos hablando de seis meses más de espera, ni de dos barrios que ven cómo se van a quedar sin sus equipamientos deportivos".

Para la portavoz del PSOE, "lo sucedido responde al patrón de la gestión del PP en nuestra ciudad, concesiona los servicios públicos a empresas que luego no controla". "Años y años de abandono tienen sus consecuencias en la ciudad y en los almerienses", ha recalcado.

Herrera ha recordado que el PSOE siempre ha defendido en cuanto a la gestión de las instalaciones deportivas "un cambio de modelo, que avancemos hacia una gestión pública directa de las instalaciones deportivas municipales o, como mínimo, contratos con control real, penalizaciones efectivas y auditorías periódicas".