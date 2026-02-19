PSOE-A afea a Moreno que busque la "foto" y le urge "celeridad" en las ayudas para afectados por inundaciones

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, atiende a los medios en el Hospital de Poniente en El Ejido (Almería). - PSOE-A

EL EJIDO (ALMERÍA), 19 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "actúe con la mayor celeridad" para dar las ayudas que necesitan los agricultores afectados por las inundaciones ya que, según considera, hasta el momento se ha dedicado a la "foto" y a "posar".

"Lo hemos visto cuando le decía a los andaluces 'no se acerquen ustedes al río' y se metía en el río él para hacerse una foto", ha afeado Márquez, quien ha señalado que del Plan Andalucía Actúa anunciado por el Gobierno andaluz y dotado con 1.700 millones de euros "lo único que sabemos es el título".

A preguntas de los medios en El Ejido, la dirigente socialista ha afirmado que "ahora no es el momento de posar, ahora es el momento de demostrar de verdad que la política es útil y es el momento de la gestión pura y dura".

Con ello, ha valorado la acción del Gobierno de España, que ha aprobado un paquete de medidas de 7.000 millones de euros y ha emitido una declaración de zona catastrófica, al tiempo que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha pedido a Bruselas que "cuanto antes" se habiliten recursos públicos para los productores agrarios y ganaderos afectados.

"Lo que conocemos por parte de la Junta de Andalucía es que lo que han puesto encima de la mesa son 1.700 millones de euros", ha remarcado antes de asegurar, con respecto a las cifras, que "las comparaciones hablan por sí mismas". En cualquier caso, ha reclamado a la Junta que "actúe con la mayor celeridad" para "darle las ayudas que necesitan los agricultores en este momento".