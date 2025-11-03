El PSOE de Almería acusa a la Junta de dejar sin ayudas por la sequía a 1.800 agricultores

ALMERÍA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería Mateo Hernández Tristán ha reprochado a la Junta de Andalucía que haya dejado fuera de las ayudas por la sequía a 1.800 agricultores almerienses, "la mayoría productores de almendro ecológico", y ha exigido al consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, que rectifique una decisión que ha calificado de "injusta", "arbitraria" y "vergonzosa".

En un comunicado, el diputado socialista ha recordado que el pasado 26 de septiembre se publicó la propuesta provisional de resolución de las ayudas por la sequía correspondientes a 2024, "cuando estamos a punto de finalizar 2025 y aún no existe resolución definitiva".

Según Hernández Tristán, "esto demuestra el nivel de dejadez y lentitud de una Consejería que no resuelve los problemas del campo, sino que los multiplica, se dedica a la propaganda y a la confrontación con el Gobierno de España".

El dirigente socialista ha lamentado que "más de 2.000 productores se hayan quedado fuera del reparto de ayudas, de los cuales el 84 por ciento pertenecen a la provincia de Almería". "Es inaceptable que, tras perder gran parte de sus cosechas, cientos de familias no vayan a recibir ni un solo euro porque la Junta ha sido la última en convocar las ayudas y, además, las ha gestionado mal", ha señalado.

Hernández Tristán ha subrayado además que la situación es "especialmente grave" para los agricultores de almendro ecológico, que "ya fueron excluidos en la anterior convocatoria y que ahora vuelven a ser discriminados", por lo que se ha preguntado "cuál será la excusa esta vez".

El parlamentario ha señalado que, "frente a la inacción del Gobierno andaluz, el Gobierno de España ha ingresado ya más de 4,3 millones de euros en ayudas directas a 2.600 productores de frutos de cáscara afectados por la sequía en Almería, con una media de 1.600 euros por agricultor".

"Mientras Pedro Sánchez cumple y paga, la Junta de Moreno Bonilla ni ha resuelto, ni ha abonado un solo euro", ha afeado. Asimismo, ha reprochado a la Junta que en la resolución provisional que ha publicado, se reconoce que "casi tres millones de euros quedarán sin llegar a los agricultores almerienses", una cifra que para Hernández Tristán "retrata la falta de sensibilidad y la torpeza de un Gobierno que presume de defender al campo mientras lo abandona".