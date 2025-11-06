El PSOE de Almería afea once meses de parálisis en la "mal llamada" variante de Mojácar y exige explicaciones a la Junta

El parlamentario andaluz del PSOE José Luis Sánchez Teruel, junto a concejales y vecinos en la zona afectada de Mojácar (Almería). - PSOE

ALMERÍA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel ha criticado la paralización de la "mal llamada" variante de Mojácar desde hace once meses y ha exigido a la Junta de Andalucía que "abandone su silencio y los esfuerzos por ocultar los motivos de este retraso, que pueden conllevar un sobrecoste por una mala tramitación de las expropiaciones".

En un comunicado remitido por el PSOE, Sánchez Teruel ha recordado que la obra incluida en el Plan de Infraestructuras de Transporte y Movilidad de Andalucía (Pitma) "lleva tiempo terminada, pero sin abrirse al tráfico".

El parlamentario socialista ha visitado la zona junto a concejales y vecinos del municipio, que le han trasladado "su malestar por la situación". Ha explicado que la obra "está completamente terminada, salvo un tramo final de unos 300 metros que ni siquiera está asfaltado y cuyos trabajos permanecen paralizados desde hace muchos meses".

El diputado autonómico ha apuntado que "los problemas con las expropiaciones y el incumplimiento de la normativa de carreteras podrían estar detrás de esta paralización", ya que "la Junta de Andalucía habría tramitado parte de las expropiaciones con personas que no eran las legítimas propietarias de los terrenos".

Algunos afectados, ha añadido, "han visto cómo se ocupaban sus propiedades y se destrozaban sus bienes sin que el Gobierno de Moreno Bonilla se dirigiera a ellos".

Asimismo, ha señalado que esta infraestructura "no cumple los requisitos técnicos para ser considerada una variante, puesto que no conecta directamente con otra carretera, sino que termina en mitad del campo, en un fondo de saco, y enlaza con la zona de playa a través de carriles estrechos y calles residenciales".

"Estamos ante una vía que difícilmente va a mejorar la movilidad de la costa de Mojácar, ya que termina en mitad de la montaña y no conecta directamente con la carretera de la playa", ha insistido Sánchez Teruel.

Así, ha considerado que "parece más una calle pensada para favorecer futuros desarrollos urbanísticos" y ha advertido de que "incluye varias rotondas al mismo nivel en lugar de pasos elevados, lo que contradice las propias normas de carreteras para un volumen de más de 5.000 vehículos diarios, a la vez que ralentizará el tráfico".

El parlamentario socialista ha afeado que los problemas con las expropiaciones y el incumplimiento técnico de la normativa "ya han derivado en denuncias penales y reclamaciones ante la Junta, que podrían elevar considerablemente el coste final de la actuación".

Según las estimaciones que se han realizado por los afectados, a las que hace referencia el PSOE, "las reclamaciones podrían alcanzar hasta 15 millones de euros, muy por encima de lo inicialmente previsto".

Por ello, Sánchez Teruel ha anunciado que el PSOE llevará este asunto al Parlamento andaluz y también al Ayuntamiento de Mojácar, donde el Grupo Socialista solicitará la celebración de un pleno extraordinario.

"Es imprescindible aclarar cuánto va a costar realmente esta obra y por qué los vecinos de Mojácar tienen que cofinanciarla, cuando se trata de una actuación incluida en el Pitma que debería ser sufragada al cien por cien por la Junta de Andalucía", ha apostillado.