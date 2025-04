El PSOE de Almería aprueba su nueva Ejecutiva con un 98,7% de apoyos y José Nicolás Ayala de secretario de Organización

VÍCAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Almería ha aprobado su nueva Comisión Ejecutiva Provincial, liderada por José María Martín como secretario general, y con José Nicolás Ayala como secretario de Organización, con un 98,7% de apoyos en el marco del XV Congreso Provincial celebrado este pasado viernes, 4 de abril, en el municipio de Vícar.

Según ha informado el PSOE almeriense, la nueva Ejecutiva está conformada por 59 miembros, de los que 52 cuentan con una responsabilidad concreta asignada y los siete restantes ocupan una vocalía.

La presidenta de la Ejecutiva será Francisca Pérez Laborda, mientras que José Nicolás Ayala se hace cargo de la Secretaría de Organización. Junto a dicha secretaría, en el organigrama de la nueva dirección provincial del PSOE almeriense figuran otras once grandes secretarías.

Entre ellas figuran las secretarías de Igualdad, al frente de la cual se sitúa Belén Ruiz; de Política Municipal, con Soledad Martínez como responsable; de Política Institucional y Coordinación Interparlamentaria, asignada a Juan Francisco Garrido, y de Comunicación, de la que se responsabiliza Rosa Ortiz.

Por su parte, Raúl Enríquez estará al frente de la Secretaría de Acción Electoral y Activación a la militancia; Cristóbal Díaz, de la Secretaría Coordinadora de Derechos Sociales; José Luis Caparrós, de la Secretaría de Transición Ecológica y Cambio Climático; Rocío Fernández, de la Secretaría de Economía, Hacienda y Presupuestos; Lidia Compadre, de la Secretaría de Transformación Digital; Ramón de la Cruz, de la Secretaría de Universidad, Ciencia e Innovación, y Juan Francisco Ibáñez, de la Secretaría de Memoria Democrática, Calidad democrática y Agenda 2030.

Junto a estos nombres, destaca también el de Fátima Herrera como portavoz de la Ejecutiva provincial del PSOE de Almería.

INTERVENCIÓN DEL NUEVO SECRETARIO GENERAL

El nuevo secretario general del PSOE de Almería, José María Martín Fernández, ha defendido en la clausura del XV Congreso Provincial que el PSOE es "la única garantía de un progreso real y tangible para Almería". "Lo hemos demostrado a lo largo de la historia. Somos la fuerza que ha traído avances sociales, la que ha construido derechos, la que ha defendido la igualdad y la justicia social", ha sostenido y ha proclamado que los socialistas "gobernamos para la mayoría, pensando en la gente, sin sectarismos y sin exclusiones".

Un PSOE unido, ha dicho, es "imparable". "Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y, sobre todo, la mejor militancia. Vosotras y vosotros sois la clave para ganar el presente y construir el futuro", ha aseverado José María Martín, quien ha ensalzado la valía y el trabajo de las personas que conforman la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería.

"Combina juventud y experiencia y cuenta con personas que han estado y ahora vuelven, y también con aquellas que no se han ido nunca", ha añadido. La provincia de Almería, ha dicho, "nos necesita fuertes y nos necesita a todas y a todos y unidos, porque cuando trabajamos juntos no hay desafío que no podamos superar". "No hay ni un solo minuto que perder. Ni uno sólo para defender el progreso, la igualdad y la justicia social en cada rincón de nuestro territorio", ha sostenido el líder de los socialistas almerienses.

Para José María Martín, el PSOE es "un partido de gobierno". "Gobernamos en muchos municipios y tenemos que seguir trabajando incansablemente desde la oposición en aquellos donde aún no tenemos la confianza mayoritaria", y ha asegurado que el objetivo del partido es "recuperar la Diputación Provincial, seguir conquistando ayuntamientos y demostrar que el socialismo sigue siendo la mejor opción para mejorar la vida de la gente".

Los socialistas "creemos en esta tierra, creemos en su gente y sabemos que el futuro no se espera, el futuro se construye", ha añadido José María Martín, que ha animado a su equipo y a la militancia a "salir de aquí con la cabeza alta y la mirada al frente". "Vamos a recorrer cada rincón de nuestra provincia, a hablar con cada vecino, a escuchar, a proponer, a ilusionar", ha alentado.

Para José María Martín, Almería "no puede resignarse a ser una provincia olvidada por la derecha" y con la que "sólo cuenta cuando llegan elecciones". "No podemos permitir que nos sigan privando de lo que nos merecemos y que la nefasta gestión del Gobierno andaluz nos condene a una sanidad colapsada, una atención a la dependencia indecente o una educación que, cada día, se deteriora a pasos agigantados", ha abundado.

Ha dicho que el PSOE va a luchar contra esto y lo hará "con la mejor secretaria general en Andalucía que podíamos tener en este momento, María Jesús Montero". Con ella, ha valorado, "se abre una etapa en la que el PSOE, en Andalucía y en Almería, se refuerza, se moderniza y se prepara para los retos del presente y del futuro frente a una coalición negacionista cada vez más atrincherada y radicalizada".

INTERVENCIONES DE FUENSANTA COVES Y ANTONIO HERNANDO

En el acto de clausura del XV Congreso Provincial ha intervenido, también, la presidenta del PSOE de Andalucía, Fuensanta Coves, quien ha asegurado que la nueva Ejecutiva Provincial del PSOE de Almería seguirá "comprometida con la justicia social, en la lucha por la igualdad y en mejorar el bienestar y progreso de todos sin dejar a nadie atrás" tal y como vienen haciendo los hombres y mujeres del PSOE desde la génesis del partido.

Del mismo modo, ha reprochado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), su gestión al frente de la Junta de Andalucía al situar a la comunidad "en el ranking de regiones más pobres del país". "Solo quiere confrontar sistemáticamente", ha criticado antes de apostillar que, frente a esa Andalucía, "nosotros creemos en la Andalucía talentosa, trabajadora, que cuida de sus mayores, que cree en la diversidad como un hecho diferencial que nos hace mejores personas y que persigue que sus jóvenes se formen para tener horizonte personal".

Por su parte, el presidente del PSOE de Roquetas de Mar y secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Antonio Hernando Vera, reconocía sentir "emoción, indignación y orgullo" en esta jornada.

"Emoción, porque la veo en los compañeros y compañeras de la Ejecutiva Provincial"; indignación, ha dicho, por representantes como "la presidenta de la Comunidad de Madrid, que demuestra su ignorancia" y orgullo por "todo lo que han hecho los gobiernos socialistas en Andalucía y España". Finalmente, se ha dirigido a la nueva Ejecutiva Provincial y ha depositado en ella su máxima confianza. "No nos vais a fallar y sé que vais a trabajar para ganar las próximas elecciones", ha proclamado.