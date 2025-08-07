PSOE de Almería cifra en 2.000 los pacientes que esperan "más de seis meses" una cita de rehabilitación en La Inmaculada

Mateo Hernández acompañado por miembros de su equipo, durante su visita al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa (Almería). - PSOE

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 7 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz del PSOE por Almería Mateo Hernández ha cifrado en 2.000 los pacientes que esperan cita con el especialista en Medicina Física y Rehabilitación en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa, una demora que en algunos casos "supera los seis meses" y que atribuye a la "falta de personal", ya que "sólo hay dos facultativos para una población de 150.000 personas".

En un comunicado remitido por el PSOE, Hernández ha asegurado que esta ratio de profesionales está "muy por debajo de lo recomendado" y ha criticado que "la Junta de Andalucía no ha contratado a nadie para sustituirles" durante las vacaciones, lo que a su juicio agrava la situación.

Según ha explicado, estos médicos son los encargados de "diagnosticar, evaluar, prevenir y tratar discapacidades físicas y funcionales", por lo que el retraso en la atención "no solo afecta a la cita con el especialista, sino también a las pruebas diagnósticas y a los tratamientos posteriores, como la fisioterapia o la terapia ocupacional".

Las consecuencias, según ha valorado Hernández, "las padecen tanto los profesionales, por la carga de trabajo, como los pacientes, que sufren una demora excesiva para una cita con el especialista, para las pruebas diagnósticas y para una intervención, y que incluso después de esta no pueden ser atendidos como se merecen ni dentro de los plazos legales".

"Esta demora está obligando a muchos pacientes a recurrir a la privada y pagarse de su bolsillo los distintos tratamientos para su correcta recuperación", ha afeado al Gobierno andaluz a quien ha exigido que dote al hospital "de todos los profesionales sanitarios necesarios".

"Este centro hospitalario está a la cola en números de profesionales sanitarios de toda Andalucía lo que perjudica gravemente a 150.000 personas del Levante, Almanzora y Los Vélez con unas demoras inaceptables que, en muchos casos, superan el año, para una cita con el especialista, una prueba diagnóstica o una intervención quirúrgica", ha destacado Hernández.

"LA INMACULADA, A LA COLA DEL SISTEMA SANITARIO"

El parlamentario socialista ha insistido en la necesidad de visibilizar "esta falta de profesionales en el Hospital La Inmaculada, que se encuentra a la cola del sistema sanitario andaluz por los recortes y privatizaciones del Gobierno de Moreno Bonilla".

"La fuga de profesionales sanitarios y el incumplimiento de los plazos y derechos que asisten a los pacientes es una constante en la gestión de la Consejería de Salud desde que el PP gobierna en la Junta de Andalucía", ha lamentado.

Hernández ha señalado, entre otros ejemplos, "que sólo existe un neumólogo a tiempo completo, que no hay dermatólogo, que faltan oftalmólogos y urólogos, y que el tiempo medio de demora, según los últimos datos publicados por la Junta de Andalucía, es de año y medio para una cita con el cardiólogo".