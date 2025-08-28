El PSOE de Almería critica el cierre de "cinco quirófanos" en Torrecárdenas pese a los retrasos en las listas de espera

ALMERÍA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha afeado este jueves que el Hospital Universitario Torrecárdenas mantenga actualmente "cerrados" hasta "cinco quirófanos" pese al "retraso" que se acumula con "miles de personas" en las listas de espera quirúrgicas a la espera de una operación.

Así lo ha manifestado en una comparecencia ante los medios con la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, a quien ha asegurado que, desde su visita el pasado 30 de junio a la provincia de Almería, la situación de la sanidad, "lejos de solucionarse, no ha hecho sino empeorar".

"Es lamentable, es muy difícil encontrar cita en atención primaria", ha afirmado Martín, quien ha recordado que a inicios del verano, en el mes de junio, la formación socialista ya incidió en las "carencias" que padecía la provincia durante un encuentro en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa.

El dirigente socialista ha trasladado el interés de su partido en dar a conocer a la ciudadanía la situación de la sanidad pública andaluza, sentido en el que ha respaldado el papel de Márquez. "Es muy importante que estés aquí, María, y que nos des también tu apoyo, tu visión y tu fuerza, tu energía", le ha manifestado durante su recepción en el marco de la feria de Almería.