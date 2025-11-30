PSOE de Almería denuncia "aislamiento" y "servicios muy por debajo" del barrio de El Ingenio tras las quejas vecinales

Imagen de contenedores de basura del barrio El Ingenio. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la zona conocida como El Ingenio han trasladado al Grupo Socialista del Ayuntamiento de Almería su profundo malestar por la situación de abandono que vive este barrio desde hace años ya que aseguran sentirse "aislados, sin limpieza, sin vigilancia y con servicios públicos muy por debajo del resto de la ciudad", como ha señalado la portavoz del PSOE, Fátima Herrera, tras su reciente visita a esta zona de la ciudad.

"Hay muchos solares abandonados, sin cuidar, llenos de suciedad. Apenas tenemos contenedores para los vecinos que somos, y encima viene gente del Puche porque allí tampoco tienen suficientes y los que hay están destrozados", según una nota del PSOE.

El PSOE ha cosechado quejas de los vecinos y sus concejales han registrado un escrito en el Ayuntamiento con todas sus demandas, entre ellas, mayor seguridad.

"Por la noche no hay vigilancia. Igual que pagamos impuestos y tasas, queremos el mismo trato que el resto de los almerienses porque por aquí no viene nadie", han denunciado. El deterioro del arbolado es otro de los problemas que han apuntado al Grupo Socialista: "Solo tienes que ver los árboles: secos, sin riego, sin podar llevan años así. Todo fatal".

Un vecino ha resumido el sentir general: "Estamos aislados". La portavoz del PSOE ha explicado que los residentes en estos bloques de pisos aseguran que "por aquí no vienen barrenderos", además de quejarse de que "los contenedores están hechos polvo".

Los residentes también señalan la necesidad de que se asfalte del solar entre la avenida de la Tolerancia y la calle La Beltraneja, para evitar que siga siendo un foco de basuras, así como la mejora la señalización vial entre las calles Ana Frank, La Beltraneja, Mariana Pineda y María Estuardo, para garantizar la seguridad y la movilidad en la zona.

Fátima Herrera ha mostrado su apoyo a los vecinos y ha lamentado "la falta de atención, de planificación y de sensibilidad del equipo de gobierno con este barrio".

"Cuando escuchas a una vecina decir que se siente aislada en su propia ciudad, algo falla. Y falla la gestión", ha señalado Herrera, quien denuncia que el Ayuntamiento "solo actúa cuando hay cámaras, pero se olvida de lo importante: la vida diaria de la gente".

Herrera ha recordado que "mientras el Ayuntamiento gasta cientos de miles de euros en postureo y campañas de imagen, hay barrios que siguen con solares abandonados, árboles secos, contenedores rotos y calles sin limpiar".

Para la portavoz socialista, esta situación "demuestra una vez más que las prioridades de la alcaldesa no están donde deberían".

Herrera ha considerado que "esto tiene arreglo. Solo hace falta voluntad, escuchar a los vecinos y actuar. Lo que pedimos no es nada extraordinario: limpieza, mantenimiento, seguridad y dignidad para un barrio que forma parte de esta ciudad tanto como cualquiera".