El PSOE de Almería destaca las ayudas del Gobierno para impulsar la recuperación de Berja tras las borrascas

El diputado del PSOE de Almería en el Congreso, Juan Antonio Lorenzo, y el secretario general del PSOE de Berja, Víctor Martínez. - PSOE DE ALMERÍA

ALMERÍA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE de Almería en el Congreso, Juan Antonio Lorenzo, y el secretario general del PSOE de Berja, Víctor Martínez, han valorado las ayudas concedidas por el Gobierno de España para favorecer la recuperación del municipio tras los daños ocasionados en los últimos meses por el tren de borrascas, con una inversión de 560.000 euros destinada a la reparación de infraestructuras municipales y otros 1,7 millones de euros para 77 explotaciones agrarias afectadas.

Según ha concretado la formación en una nota, Juan Antonio Lorenzo ha destacado que el Gobierno de España "continúa respondiendo con hechos a las necesidades de los municipios afectados por estos episodios meteorológicos extremos". En el caso de Berja, ha explicado, el Real Decreto aprobado para hacer frente a los daños provocados por las borrascas permitirá financiar la rehabilitación de trece actuaciones en el municipio, entre ellas la del mercado de abastos, con cargo a los 560.000 euros concedidos.

Asimismo, el diputado socialista ha señalado que el Gobierno de España también ha destinado 1,7 millones de euros a 77 explotaciones agrícolas de Berja que sufrieron los efectos del tren de borrascas, una ayuda que permitirá respaldar la recuperación de uno de los principales sectores económicos del municipio.

Por su parte, Víctor Martínez ha señalado que, además de la rehabilitación del mercado de abastos, las actuaciones previstas contemplan mejoras y reparaciones en colegios públicos, así como la recuperación de diversas vías públicas y caminos rurales, entre ellos el camino de Rigualte.

Al hilo, el secretario general del PSOE de Berja ha confiado en que el Ayuntamiento actúe con la mayor diligencia posible para ejecutar estas inversiones y ha reclamado que se ponga en valor el respaldo que el Gobierno de España está prestando al municipio.

"Esperamos que estas actuaciones puedan ponerse en marcha cuanto antes y que la ciudadanía conozca que esta financiación es posible gracias al apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, tanto a nuestros agricultores como al conjunto del pueblo de Berja", ha señalado.

En suma, los dirigentes socialistas han subrayado que estas ayudas permiten avanzar en la recuperación de las infraestructuras dañadas por las borrascas y contribuir a la reactivación económica del municipio, al tiempo "que demuestran el compromiso del Gobierno de España con los ayuntamientos y con el sector agrícola frente a las consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos".