El PSOE de Almería destaca que el Gobierno invierte más de diez millones en el nuevo centro de salud de El Ejido

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado, José María Martín. - PSOE ALMERÍA

ALMERÍA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado, José María Martín, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, JuanMa Moreno, que garantice la contratación de los profesionales sanitarios necesarios para poner en funcionamiento el nuevo centro de salud de Ejido Nordeste, cuya construcción "está siendo financiada íntegramente por el Gobierno de España con una inversión superior a los diez millones de euros".

Martín ha destacado el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la mejora de la atención sanitaria en la provincia de Almería, pese a que las competencias en esta materia corresponden a la Junta de Andalucía. En este sentido, ha explicado que las obras se están ejecutando a través del Plan Minap del Ministerio de Sanidad, con financiación procedente de fondos europeos, y que el nuevo centro permitirá mejorar la atención sanitaria de más de 20.000 habitantes de El Ejido, tal y como ha asegurado la formación en una nota de prensa.

Así, ha subrayado que el Gobierno de España ha asumido la financiación de una infraestructura fundamental para los vecinos de El Ejido, mientras que corresponde a la Administración autonómica garantizar todos los recursos humanos necesarios para que se pueda prestar la asistencia sanitaria que se merecen los ejidenses.

"La salud de nuestros hijos, de nuestras familias y de todos nosotros es lo primero", ha defendido Martín, quien ha reivindicado la contribución del Gobierno de Pedro Sánchez a la mejora de las infraestructuras sanitarias de Almería, con numerosas inversiones en distintos puntos de la provincia.

Además, el secretario general del PSOE de Almería ha advertido de que la construcción del nuevo centro de salud debe ir acompañada de una dotación suficiente de profesionales sanitarios, ya que disponer de unas instalaciones modernas no garantiza por sí solo una atención adecuada a la ciudadanía.

En este punto, ha remarcado que las mejoras en infraestructuras sanitarias y equipamiento tecnológico que se están llevando a cabo en la provincia cuentan con financiación del Gobierno de España, mientras que, según ha denunciado, la Junta de Andalucía se dedica a desviar recursos públicos hacia la sanidad privada.

Una realidad que, a su juicio, deben conocer los almerienses y tener presente de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Finalmente, el dirigente socialista ha pedido al Gobierno andaluz que responda a las necesidades sanitarias de los vecinos de El Ejido y cumpla con su responsabilidad para que esta inversión se traduzca en una mejora efectiva de la atención sanitaria.

"Esperemos que, en lo único que tiene que hacer la Junta para poner en marcha este centro, el Partido Popular no vuelva a fallarle a los ejidenses", ha concluido.