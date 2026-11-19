El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por Senado de Progreso, José María Martín, y la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Almería, Anabel Mateos, durante el encuentro con representantes de UGT y CCOO. - PSOE

ALMERÍA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería y cabeza de lista al Senado por la coalición Senado de Progreso, José María Martín, ha reclamado este jueves a la patronal que mejore los salarios y actualice los convenios colectivos en la provincia, que cuenta con más de 351.000 afiliados a la Seguridad Social, la cifra más alta registrada hasta ahora, mientras que las retribuciones de los trabajadores almerienses continúan por debajo de las de otras provincias.

Martín ha realizado estas declaraciones durante un encuentro en la sede de los sindicatos con la secretaria general de UGT Almería, Carmen Vidal, y el secretario general de CCOO, Antonio Rico, en el que también ha participado la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Almería, Anabel Mateos, según ha informado la formación en una nota.

En el encuentro, Martín ha presentado las propuestas para las elecciones generales del 29 de noviembre. Entre ellas, figuran blindar por ley el salario mínimo interprofesional (SMI) para garantizar que alcance al menos el 60 por ciento del salario medio, completar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, avanzar hacia las 35 horas mediante la negociación colectiva y acabar con las horas extraordinarias que no se pagan ni cotizan.

Martín ha destacado que Almería registra también su tasa de desempleo más baja desde 2007, aunque ha advertido de que la mejora del empleo debe acompañarse de un incremento de las retribuciones.

"No puede ser que tengamos más personas trabajando que nunca y que los salarios de muchos trabajadores y trabajadoras sigan estando por debajo de los de otras provincias", ha expresado.

Como ejemplo, ha señalado la situación del sector del manipulado hortofrutícola, que emplea a más de 30.000 personas en Almería, mayoritariamente mujeres, y cuyo convenio colectivo continúa pendiente de actualización.

Martín ha considerado necesario que las empresas y sus representantes den respuesta a unas reivindicaciones que "llevan demasiado tiempo sobre la mesa" para mejorar las condiciones de los trabajadores del sector.

"BLINDAR" LOS AVANCES LABORALES

Por otra parte, el secretario general del PSOE de Almería ha reivindicado las sucesivas subidas del SMI por el Gobierno de Pedro Sánchez, incluida la acordada esta misma semana por el Consejo de Ministros, que lo situará en 1.286 euros mensuales.

Según ha remarcado, esta cantidad supone un incremento de unos 550 euros al mes y 7.700 euros al año respecto al salario mínimo existente durante el Gobierno del PP.

"No puede ser que las condiciones salariales de los trabajadores estén determinadas únicamente por las subidas del salario mínimo. La patronal tiene que asumir su parte y revisar los convenios colectivos", ha defendido Martín.

Sobre las horas extraordinarias sin remunerar, "no puede ser que haya personas echando horas de más y que ese trabajo no tenga una retribución y una cotización adecuadas", ha subrayado el candidato socialista, quien también ha defendido la necesidad de mejorar la protección social de los autónomos para facilitar su acceso a prestaciones y pensiones que se ajusten mejor al coste de la vida.

Por otro lado, Martín ha mostrado su preocupación por las declaraciones del presidente de la CEOE contrarias a la última subida del SMI que ha interpretado como un mensaje dirigido al PP y Vox para que reviertan esta medida si llegan al Ejecutivo.

El dirigente socialista ha reprochado a ambas formaciones que no hayan aclarado su posición ante estas declaraciones y ha advertido de que "los avances laborales de los últimos años podrían verse comprometidos".

Asimismo, ha acusado al PP y Vox de representar "la involución, la motosierra y las tijeras" en materia de derechos sociales y laborales. A su juicio, las elecciones del 29 de noviembre "plantean una disyuntiva entre continuar ampliando los derechos de los trabajadores o retroceder en las condiciones laborales y salariales".