El PSOE de Almería exige al presidente de la Junta que contrate profesionales para los nuevos centros sanitarios

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que dote de personal sanitario y equipamiento las nuevas infraestructuras construidas en la provincia gracias a los fondos europeos conseguidos por el Gobierno central.

En un comunicado remitido por el PSOE, Martín ha destacado que "el impacto de estos fondos está siendo enorme en toda la provincia, con proyectos que ya son una realidad, como el centro de salud de Piedras Redondas o el nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas, a los que hay que sumar el Hospital de Roquetas de Mar y los centros de salud de Benahadux y El Ejido que están en construcción".

Asimismo, ha recordado que los equipamientos más modernos de la provincia, como el PET-TAC de Torrecárdenas, también han sido financiados por el Gobierno de España y han permitido, desde su puesta en marcha, que "más de 3.000 pacientes no hayan tenido que desplazarse fuera de Almería para someterse a pruebas diagnósticas".

El dirigente socialista ha asegurado que en todas estas obras la Junta de Andalucía "no ha invertido ni un solo euro, pese a ser una competencia autonómica". "El Gobierno andaluz corta cintas y se hace fotos, pero no pone un céntimo. Las instalaciones las pagan los fondos europeos, pero los profesionales los tiene que contratar la Junta y eso es lo que no está haciendo", ha lamentado.

Martín ha insistido en que "no se puede repetir lo que ocurrió con el cierre del Hospital de la Cruz Roja, cuando la puesta en marcha del Materno Infantil se hizo a costa de trasladar el personal de un centro a otro". En este sentido, ha advertido de que "con el nuevo edificio de consultas externas de Torrecárdenas no puede producirse un nuevo traslado de personal desde la Bola Azul".

De la misma manera, se ha referido a la reciente apertura del centro de salud de Piedras Redondas, "que ha supuesto el desplazamiento de equipos médicos y de enfermería desde el centro de Cruz de Caravaca sin que se hayan contratado nuevos profesionales". "No podemos seguir desvistiendo un santo para vestir a otro. Los almerienses no nos merecemos eso", ha afirmado.

El dirigente socialista ha asegurado que la cobertura sanitaria en Almería "sigue siendo muy deficiente, con listas de espera interminables tanto en atención primaria como hospitalaria".

"Ya que no ha puesto ni un euro en las infraestructuras, Moreno Bonilla debe, al menos, cumplir con la provincia y contratar al personal necesario para ponerlas en funcionamiento", ha reclamado.