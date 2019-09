PSOE de Almería llevará a la Fiscalía el fallecimiento en el túnel del Tryp "para que se investiguen las negligencias"

Publicado 20/09/2019 17:31:58 CET

ALMERÍA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha anunciado que van a llevar hasta la Fiscalía el fallecimiento de un hombre en el túnel del Tryp Indalo, anegado por la lluvia el pasado 13 de septiembre, "para que se investiguen las negligencias que pueda haber en este caso".

"A la vista de que no se ha esclarecido lo sucedido y de que no nos ha aportado todavía la información que solicitamos en referencia al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, vamos a llevar el caso a la Fiscalía", ha explicado antes de reiterar que, para los socialistas, se trata de un suceso "que se podría haber evitado y que, sin embargo, no se ha hecho" y que requiere que el alcalde, "dimita como máximo responsable político de esa falta de actuación y previsión".

En ese sentido, ha recordado los motivos que apuntan a esa negligencia municipal y que pasan por que "no se activó el plan de preemergencia municipal y el de emergencia, cuando se activó, ya fue tarde".

"Junto a que el túnel no se cerrara nada más comenzar a llover se encuentra el hecho también de que, en junio de 2018, "desde el PSOE se les comunicó públicamente y se le pidió al alcalde que se actuase en el túnel y no se adoptaron las medidas para evitar el suceso", ha señalado.

Para cerrar este tema, Valverde ha detallado que el alcalde no ha facilitado todavía la información solicitada el pasado lunes con la intención de esclarecer los hechos, y entre las que se encuentran copia de las grabaciones del entorno del túnel desde las cámaras de la Jefatura de Policía Local, justo al lado, y del centro de control semafórico y el plan municipal de emergencias en vigor.

SITUACIÓN EN CABO DE GATA

Por otro lado, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ha instado al alcalde a adoptar medidas inmediatas para acabar con la salida de agua por sus viviendas que sufren aproximadamente el 25 por ciento de los vecinos del barrio de Cabo de Gata.

"En un primer momento, hubo vecinos con anegaciones pero ahora, una semana después, nos encontramos con que con motivo de la acumulación de agua en la laguna que se ha creado a la entrada, se están viendo afectados vecinos que en un primer momento no tenían agua en sus casas", ha explicado.

Ese "grave problema" es consecuencia de que, por el nivel freático y ante la incapacidad de desaguar del único canal que va hacia el mar desde la zona, el agua de la laguna termina saliendo por las viviendas.

En principio, se concentró la inundación, tanto de la vía como de las viviendas, en la calle Islas de Cíes pero, en estos momentos, el problema se ha extendido a una cuarta parte del núcleo de población.

"Vamos a registrar un escrito para solicitar que, a la mayor brevedad posible, se evacúen esas aguas, que no pueden continuar ahí estancadas, y por las que están apareciendo ya plagas de mosquitos", ha enfatizado.

Por su parte, el concejal Eusebio Villanueba ha pormenorizado que la extensión inundada, que forma la laguna, abarca unos cuatro kilómetros cuadrados y acumula más de cuatro millones de metros cúbicos de agua.

Desde el día de las inundaciones, la laguna solo "ha bajado unos 50 centímetros", al igual que el agua que llena por completo el campo de fútbol municipal.

Sin nuevas intervenciones y con un único canal, muy estrecho, para evacuar al mar, ha calculado que pueden tardarse "15 ó 20 días en desaguar por completo la laguna lo que, además de afectar a las viviendas, va a producir problemas de salubridad por los malos olores y por la proliferación de mosquitos".

"Mantener una laguna de esta envergadura durante prácticamente un mes es un disparate, y lo que hay que hacer es intervenir y tratar de posibilitar que las aguas de lluvia salgan hacia el mar", ha considerado.