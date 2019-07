PSOE de Almería pide al alcalde una comisión que aclare las "graves acusaciones" contra la concesionaria de residuos

Publicado 25/07/2019 18:27:25 CET

ALMERÍA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha solicitado formalmente al alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), la creación de una comisión específica con el objetivo de "aclarar las graves acusaciones" que han realizado miembros del Comité de Empresa de FCC, concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la ciudad, sobre el funcionamiento de la misma.

Dicha petición tiene que ver, además, con el hecho de que la Comisión de Control de la concesionarias, celebrada la semana pasada, dejara claro que no entraría a valorar asuntos laborales.

"La coacción a los trabajadores y la opacidad en la contratación denunciada son inaceptables en un servicio público que pagamos todos los almerienses y, si se confirma que realmente esto se está produciendo, en una empresa que trabaja al amparo del Ayuntamiento, estaríamos ante una situación de extrema gravedad", ha indicado la concejal socialista Amparo Ramírez.

Asimismo, se ha referido al presunto incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, ya que según indican los empleados, no se informa a los responsables en esta materia de los incidentes que se producen, "con lo que es imposible que se puedan adoptar medidas para evitar que se repitan".

A este respecto ha afirmado que, "en apenas unos meses", ha habido tres incidentes laborales "de consideración": dos accidentes de tráfico, uno de ellos que pudo haber tenido consecuencias muy graves por el vuelco de un camión, y un "tiroteo con escopeta de balines, del que ha sido víctima un trabajador, que afortunadamente se recupera de su lesión".

"Los trabajadores aseguran que en ninguno de estos casos se ha informado al Comité de Empresa ni a los delegados de Prevención de Riesgos Laborales y que, por tanto, no se han podido poner en marcha actuaciones que eviten que estos incidentes vuelvan a producirse, lo que nos parece también inaceptable", ha trasladado.

CONTRATACIÓN POR EL SAE

En lo que respecta al sistema que se viene aplicando para la contratación de personal de la empresa adjudicataria del servicio, Amparo Ramírez ha pedido también al alcalde "que nos explique cómo funciona la bolsa de trabajo" y ha reclamado al equipo de gobierno del PP que lleve a cabo los "cambios oportunos para que cualquier persona pueda optar a cubrir una de estas plazas".

Así, la concejala ha considerado "imprescindible que cualquier contratación se haga necesariamente a través del Servicio Andaluz de Empleo para garantizar que no se contrata a capricho de nadie, sino aplicando unos criterios que igualen a todas las personas que opten a esos empleos".

Igualmente, ha solicitado "que se apliquen cláusulas sociales en las que se prime la contratación de las personas más necesitadas, dado que se trata de un servicio público pagado con fondos públicos".

POCAS MUJERES

Además, la responsable del PSOE se ha preguntado por "el hecho llamativo de que, en un sector fuertemente feminizado, como el de la limpieza, en esta empresa el número de mujeres no llegue ni siquiera a un diez por ciento de la contratación, lo que podría indicar que estamos ante un sistema no reglado, que favorece el acceso de forma caprichosa, algo que un Ayuntamiento no puede permitir".

Amparo Ramírez ha tildado la petición del PSOE "más que justificada, ante las graves acusaciones que se han formulado por parte de los trabajadores y después de que la Comisión de Seguimiento de las Empresas Concesionarias, en la única reunión que ha celebrado, dejara claro que los asuntos laborales van a quedar al margen de sus actuaciones, algo inadmisible, pues del funcionamiento de las plantillas depende, en buena parte, la calidad de los servicios que presta este Ayuntamiento".