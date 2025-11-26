El PSOE de Almería reclama "auditoría" y "cortafuegos" tras la presunta manipulación de contratos en la Diputación

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín. - PSOE

ALMERÍA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Almería, José María Martín, ha reclamado este miércoles "medidas" y "cortafuegos" para evitar que se repitan situaciones como la presunta manipulación de contratos en la Diputación Provincial y ha considerado necesaria una "auditoría" para determinar "si esta forma de actuar estaba encapsulada en algunos ámbitos de contratación o se extendía a otras áreas".

En declaraciones a los medios, el dirigente socialista ha reiterado su "absoluto asombro" ante la presunta "sistemática" empleada en la Diputación de Almería para "la alteración de la adjudicación de contratos" y "la manipulación de los mismos para obtener 'mordidas'".

Martín ha recordado que en el último pleno de la Diputación se produjo "prácticamente una aclamación" hacia sus anteriores responsables por la "buena gestión realizada", un reconocimiento que ha rechazado al sostener que "no es una buena gestión" y "no es ejemplo para nadie" manipular presuntamente procedimientos públicos para obtener "enriquecimiento ilícito".

En este sentido, el también subdelegado del Gobierno en la provincia ha defendido que la investigación deberá seguir su curso con respeto a la "presunción de inocencia", pero ha insistido en que la institución supramunicipal deberá adoptar medidas para impedir que episodios similares vuelvan a producirse.

El dirigente socialista ha lamentado que Almería esté "en boca de todo el país" por una actuación que ha calificado de "lamentable y bochornosa" y ha sostenido que esta situación debe llevar a una reflexión, ya que "la ciudadanía espera de los políticos un comportamiento muy diferente del que estamos teniendo conocimiento estos días".